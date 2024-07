video suggerito

Le cause della morte della modella Tabby Brown, ex di Balotelli: “Complicazioni dopo una liposuzione” Svelate la cause della morte di Tabby Brown, la modella di PlayBoy ed ex di Mario Balotelli scomparsa lo scorso ottobre a 38 anni. Secondo il Daily Mail, la donna avrebbe contratto una rara patologia dopo un intervento di liposuzione, che sarebbe avvenuto in Repubblica Dominicana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Tabby Brown è morta a causa di complicazioni dopo un intervento di chirurgia estetica. A farlo sapere è il Daily Mail, che fa luce sulle cause del decesso della modella di PlayBoy, 38 anni, in passato fidanzata con Mario Balotelli. Secondo il sito inglese, la donna si sarebbe sentita male pochi giorni dopo essere tornata dalla Repubblica Dominicana, dove si sarebbe sottoposta a una liposuzione.

Le cause della morte di Tabby Brown

L'ex modella di Playboy, spiega il Daily Mail, è morta improvvisamente lo scorso ottobre, tre giorni dopo essere tornata dalla Repubblica Dominicana. Stando a quanto emerge da un'inchiesta aperta dal medico legale Julian Morris, la donna avrebbe contratto una rara patologia, l'embolia grassa, dopo l'operazione di liposuzione a cui si era sottoposta. Tuttabia, non c'è certezza che sia stata operata proprio nell'Isola dei Caraibi.

La famiglia di Brown aveva dichiarato che la donna era tornata in aereo e, pochi giorni dopo il rientro a Londra, aveva iniziato a sentirsi male, rifiutando però un'ambulanza. Dopo la mezzanotte del 13 ottobre, le sue condizioni erano precipitate e nonostante la rianimazione dei medici, non c'era stato niente da fare. Il tribunale ha scoperto che sul corpo della modella sono stati trovati "due segni di puntura" nella zona pelvica e la famiglia non sapeva da dove provenissero.

La carriera di Tabby Brown

Tabby Brown aveva 38 anni ed era una modella con oltre 300mila follower sui social. Nel corso della sua carriera, ha posato per PlayBoy e per riviste come Cosmopolitan ed Elle. La donna era finita al centro dei gossip anche per la sua vita privata: nel 2013 è stata fidanzata per circa sei mesi con Mario Balotelli. Tra loro, però, finì per decisione di lei a causa delle troppe donne che circolavano nella vita del calciatore. "Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c'erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi", aveva raccontato Brown al Mirror a proposito della rottura.