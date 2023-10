È morta Tabby Brown, modella di Playboy ed ex di Mario Balotelli: aveva 38 anni È morta Tabby Brown, modella di PlayBoy che in passato ha avuto una relazione con Mario Balotelli. Aveva 38 anni, le cause della morte non sono state rese note. La notizia di TheSun.

A cura di Gaia Martino

È morta Tabby Brown, modella di Playboy che in passato è stata fidanzata con Mario Balotelli. A darne notizia è il The Sun che ha avuto conferma dal manager: le cause del decesso non sono state rese note. La donna aveva 38 anni ed era un personaggio molto seguito. Ha posato per PlayBoy e per riviste di successo come Cosmopolitan ed Elle, su Instagram era seguita da oltre 300 mila utenti. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e della moda inglese. Ad omaggiarla su Instagram la cantante NayNay: "Che luce eri, il tuo aspetto esteriore corrispondeva a ciò che avevi dentro. Sono scioccata e addolorata per la tua scomparsa. Riposa in pace Tabby".

Chi era Tabby Brown, modella ed ex di Balotelli e Sterling

Tabby Brown è stata fidanzata per circa sei mesi con Mario Balotelli: correva l'anno 2013 e fu lei a lasciarlo a causa delle troppe donne che gravitavano attorno alla vita del calciatore. "Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio", disse al Mirror nel 2013. "Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c'erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi “lei è solo un'amica”. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c'erano possibilità l'ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole". Tabby Brown ha avuto una relazione anche con Raheem Sterling, calciatore, oggi attaccante del Chelsea. Modella di PlayBoy, è apparsa nelle pubblicità di Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx, ha inoltre recitato in The Bachelor di Channel 5. Aveva un master in marketing e si è fatta spazio anche nel settore della musica essendo apparsa nei video di Snoop Dogg, BOB e Dizzee Rascal.