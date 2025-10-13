La vita privata di Cesare Paciotti: il nuovo amore dopo l’ex moglie e il legame con i tre figli

La vita privata di Cesare Paciotti è stata segnata da due grandi amori e da una famiglia che ha sempre difeso con discrezione. Lo stilista è stato un marito amorevole e un padre molto legato ai suoi figli: Ludovica e Giuseppe, avuti dalla prima moglie Laura Lenori, e Diamante, nata dalla seconda compagna, di cui non è nota l’identità.

La vita privata di Cesare Paciotti, scomparso a 67 anni nella sua casa di Civitanova Marche, è stata segnata da due grandi amori e da una famiglia che lo stilista ha sempre difeso con discrezione. Figura iconica della moda italiana, è stato anche un marito amorevole e un padre molto legato ai suoi figli: Ludovica e Giuseppe, avuti dalla prima moglie Laura Lenori, e una bambina nata dalla seconda compagna, di cui non è nota l'identità.

Il primo matrimonio con l’ex moglie Laura Leonori

Il primo matrimonio di Cesare Paciotti è stato con Laura Leonori, con cui si è unito nel 2007. Un rapporto durato diversi anni, fino al divorzio nel 2013, vissuto lontano dalle cronache mondane. Nonostante la notorietà del marchio e l’attenzione dei media, la coppia ha sempre preferito mantenere la propria vita personale riservata, condividendo raramente apparizioni pubbliche. Leonori, come Paciotti, ha lavorato nel mondo della moda, ma entrambi hanno scelto di tenere la loro storia lontana dal clamore.

Cesare Paciotti e sua moglie Laura Leonori nel 2007

Ludovica e Giuseppe, i figli avuti con l’ex moglie

Dal matrimonio con Laura Leonori sono nati Ludovica e Giuseppe, i due figli maggiori dello stilista. Di loro si sa pochissimo: non compaiono quasi mai in pubblico e non risultano coinvolti direttamente nella gestione dell’azienda di famiglia. Paciotti, molto legato ai ragazzi, ha sempre cercato di proteggerli dal peso del cognome e dall’attenzione mediatica che circondava il suo marchio. In più di un’occasione aveva fatto capire che desiderava per loro “una vita normale”, lontana dalle luci del fashion system che lo ha reso celebre.

Cesare Paciotti e sua figlia Ludovica Paciotti

Il secondo matrimonio e la nascita della terza figlia

Dopo la fine del primo matrimonio, Paciotti ha ritrovato l’amore una seconda volta, anche se sulla nuova compagna ha sempre mantenuto la massima riservatezza. Da questa unione è nata la terza figlia, venuta al mondo pochi anni fa. Nonostante la fama internazionale e i successi professionali, Cesare Paciotti ha sempre tenuto la famiglia lontana dai riflettori. Nelle rare interviste rilasciate negli ultimi anni, aveva raccontato di trovare equilibrio e serenità solo nella dimensione privata, tra gli affetti più intimi e la campagna marchigiana che considerava casa.