La vita privata di Antonio Conte: l'amore per la moglie Elisabetta Muscarello e la figlia Vittoria Antonio Conte è circondato dall'amore della sua famiglia: le sue due donne, la moglie Elisabetta Muscarello e la figlia Vittoria, sono accanto a lui ad ogni avventura o traguardo. Il mister del Napoli ha sposato la sua metà nel 2013, dopo la nascita della figlia.

A cura di Gaia Martino

Antonio Conte è sposato dal 2013 con Elisabetta Muscarello, madre di sua figlia Vittoria, oggi 16enne. L'allenatore del Napoli è stato oggi, mercoledì 26 giugno, il protagonista della conferenza stampa della società azzurra e con sé ha portato anche le sue due donne che lo hanno sempre accompagnato in ogni avventura lavorativa. La moglie è estremamente riservata sul suo privato, non si conosce dunque la sua occupazione.

La storia d’amore e il matrimonio di Antonio Conte e Elisabetta Muscarello

La storia d'amore tra Antonio Conte e Elisabetta Muscarello sarebbe nata quando lei aveva appena 15 anni e lui 22. A quel tempo lui approdava alla Juventus dal Lecce. Si sono sposati nel 2013 con una damigella d'onore speciale, la loro figlia Vittoria: il rito civile si svolse alla Chiesa degli Angeli Custodi, a Torino, prima di festeggiare con oltre 300 invitati alla Reggia Di Venaria.

Chi è Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte

Elisabetta Muscarello non è presente sui social ed è molto riservata sulla sua vita privata. Quel che si conosce di lei è che è una vera e propria leader tra le mura domestiche, come raccontò il mister del Napoli, scrive Il Messaggero. Ha conosciuto il marito in Puglia, prima che lui vestisse la maglia della Juventus appena 22enne. Da allora ha iniziato a seguirlo in ogni sua avventura, dai ritiri in estate agli spalti, e con loro anche la piccola Vittoria. Diventò virale il bacio che Antonio Conte diede alla moglie al fischio finale degli Ottavi di Euro 2016 contro la Spagna.

Elisabetta Muscarello e Antonio Conte sono i genitori di Vittoria

Antonio Conte con la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria

Il prossimo 9 novembre 2024 Vittoria Conte, la figlia nata dall'amore tra l'allenatore e Elisabetta Muscarello, compirà 17 anni. Il nome sarebbe stato scelto proprio dal mister del Napoli, come raccontò il fratello Daniele Conte nel 2011, si legge su CalcioNapoli24: "La vittoria è sempre stata nel suo DNA, visto che per sua figlia ha scelto il nome Vittoria". La giovane è presente in molti post su Instagram del suo papà, solito condividere le immagini dei suoi viaggi insieme alle sue due donne.