Conte al Napoli, oggi la presentazione in live streaming: le news in diretta

Il Napoli sta lavorando per costruire la squadra per Antonio Conte in vista della prossima stagione. Per l'allenatore salentino sono otto i calciatori che non devono assolutamente partire: si tratta di Meret, Di Lorenzo, Rahamani, Anguissa, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia e Raspadori. Da questa base bisognerà ripartire per portare la squadra azzurra di nuovo ai vertici della Serie A. Nelle scorse settimane ha tenuto banco il caso Di Lorenzo ma nelle ultime ore la situazione sembra meno tesa: tutto si deciderà dopo l'Europeo.

Per la difesa piace Alessandro Buongiorno del Torino e De Laurentiis avrebbe già offerto 35 milioni più 5 di bonus per portarlo a Napoli. Per il reparto difensivo nel mirino anche Mario Hermoso, 28 anni spagnolo e svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

In attacco si attendono novità sul futuro di Osimhen e nel frattempo si seguono Lorenzo Lucca, 23 anni dell’Udinese; e Jorgen Strand Larsen, norvegese del Celta Vigo.