La Russa smentisce la telefonata a Corona, l'ex re dei paparazzi: "Farò puntata su lui e Santanché" Fonti vicine a Ignazio La Russa smentiscono la telefonata che la seconda carica dello Stato avrebbe fatto a Corona per il caso Fedez-Angelica Montini. L'ex re dei paparazzi ha annunciato di voler pubblicare la presunta "diffida ricevuta dalla seconda carica dello Stato": "Farò una puntata su lui e Santanchè"

A cura di Gaia Martino

Nel caso Ferragnez sollevato da Fabrizio Corona è stato tirato in ballo anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L'ex fotografo dei vip che ha reso pubblica la relazione segreta che Fedez ha avuto con Angelica Montini durante il matrimonio con Chiara Ferragni, ha annunciato di voler pubblicare la presunta "diffida ricevuta dalla seconda carica dello Stato", scrive Rai News, che stando ai suoi racconti, lo avrebbe telefonato per invitarlo a non pubblicare la puntata nel quale viene citata la donna con cui Fedez ha tradito l'ex moglie. Fonti vicine al presidente, scrive Open, hanno annunciato che "non esiste alcuna telefonata".

Il caso della telefonata con La Russa e la provocazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona – nel sostenere che i figli del presidente del Senato e della Ministra del Turismo fanno parte dello stesso "circolino" – ha annunciato che dopo aver raccontato tutti i segreti di Chiara Ferragni e Fedez, si occuperà di La Russa e Daniela Santanchè: "Quel chiamarsi sempre amico e amica non mi torna. I loro figli fanno parte dello stesso circolino e per questo La Russa mi ha chiamato per chiedermi di non pubblicare la puntata su Fedez", le parole riportate da Open.

Le sue parole sono frutto di una diffida ricevuta dalla seconda carica dello Stato a seguito di una telefonata che Ignazio La Russa gli avrebbe fatto per chiedergli di non rendere pubblica il nome di Angelica Montini, amica di uno dei suoi figli. Fonti vicine al presidente del Senato – scrive Open – hanno smentito, però, l'esistenza della conversazione telefonica: "Se Corona ha la registrazione della telefonata, la pubblichi immediatamente, altrimenti la smetta di utilizzare il nome di La Russa per farsi pubblicità". Le stesse fonti hanno aggiunto che La Russa, "scherzando, si è detto pronto a versare al fotografo 100mila euro qualora questo pubblicasse la registrazione della sua telefonata".

Corona: "Farò come Grillo, aprirò il mio partito"

Le aspirazioni di Fabrizio Corona, però, vanno oltre. Durante la presentazione del suo libro La grande menzogna alla Mondadori Duomo, l'ex re dei paparazzi ha dichiarato: "Farò come Grillo, aprirò il mio partito e farò il presidente e il canale Youtube è il punto di partenza. Può essere antesignano di un partito politico che come hanno fatto i cinque stelle tra 3-4 anni potrebbe vincere le elezioni".