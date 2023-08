La provocazione di Enrico Vanzina: “Fate studiare di meno Manzoni e più commedia all’italiana a scuola” Lo sceneggiatore: “Se fossi ministro metterei qualche lezione in meno su I Promessi Sposi e una volta alla settimana la proiezione di un film di commedia italiana per capire chi siamo e da dove veniamo”.

Enrico Vanzina ha lanciato una provocazione: "C'è stata una grande miopia di un certa critica di sinistra, di non aver capito l'importanza del cinema popolare italiano, che ha raccontato meglio di tutti questo Paese". Lo ha detto alla rassegna di Incontri estivi del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca), sottolineando che la commedia all'italiana – per intenderci, film come Sapore di mare, ma pure Vacanze di Natale – andrebbe studiata a scuola: "Se fossi ministro metterei qualche lezione in meno su I Promessi Sposi e una volta alla settimana la proiezione di un film di commedia italiana per capire chi siamo e da dove veniamo".

Le parole di Enrico Vanzina

Enrico Vanzina da sempre rivendica qualcosa di più rispetto a quanto raccolto, più del grande successo popolare, con i suoi film. Lo aveva già dichiarato a Fanpage.it quando, in una intervista con Andrea Parrella, lo sceneggiatore aveva sottolineato: "Sono stati un periodo fantastico per tantissimi, fu una boccata d'ossigeno". E proprio sul film "Sapore di mare" rivela a Il Giornale:

Mai avremmo immaginato quel successo. Proponemmo come titolo “Sapore di sale”, ma c’era già un soggetto depositato alla Siae con lo stesso nome, così dovemmo cambiare. Fu un colpo di fortuna. Grazie Gino, forse il film si deve a te. Un aneddoto Gran parte del film è girato a Fregene e il ruolo di Virna Lisi lo offrimmo all’inizio a Catherine Spaak che non accettò.

Il segreto del successo

Enrico Vanzina ha spiegato con un assioma molto semplice il motivo del suo successo, lo ha fatto rivelando un aneddoto che riguarda anche Carlo Verdone: "Ci chiedevamo cosa abbiamo fatto nella vita. Alla fine, abbiamo pedinato gli italiani". Sul suo cinema popolare, disprezzato dalla critica: "Non hanno capito l’importanza del cinema popolare italiano che ha raccontato meglio di tutti questo Paese". D'altronde, sempre a Fanpage.it, Vanzina ha lasciato una dichiarazione abbastanza precisa e condivisibile sul perché una trasmissione come Temptation Island abbia così tanto successo: "L’Italia di scorciatoie e impicci non è cambiata, molti dei nuovi mostri sono in Tv: Temptation Island sembra un film di Dino Risi”.