La morte di Matthew Perry, indagini vicine alla conclusione: "Diverse persone potrebbero essere accusate" Secondo quanto sostiene una fonte investigativa, diverse persone potrebbero essere accusate di avere avuto un ruolo nella morte dell'attore di Friends. Le indagini sarebbero vicine alla conclusione.

A cura di Daniela Seclì

Si aggiunge un nuovo tassello alla tragedia della morte di Matthew Perry. L'autopsia ha stabilito che l'attore, amatissimo per avere interpretato Chandler Bing nella serie Friends, è morto per gli effetti acuti della ketamina. Una fonte investigativa ha rivelato al magazine People ulteriori dettagli. Secondo quanto riportato, le indagini sarebbero "vicine alla conclusione" e "diverse persone potrebbero essere accusate".

L'indiscrezione sulla morte di Matthew Perry

Secondo quanto sostiene la fonte investigativa che ha parlato con People, le indagini sulla morte dell'attore sarebbero ormai vicine alla conclusione. Più persone potrebbero essere ritenute in qualche modo responsabili, ma la decisione di sporgere o meno denuncia spetterà al Procuratore. Contattato dal magazine ha ritenuto opportuno non sbilanciarsi e si è limitato a un "No comment". Lo scorso maggio, un'altra fonte investigativa aveva fatto sapere che la polizia di Los Angeles stava collaborando con la DEA (Drug Enforcement Administration) e la Polizia postale per alcuni accertamenti finalizzati a chiarire da dove venisse la ketamina che ha causato il decesso di Matthew Perry. Il tabloid TMZ, sempre lo scorso maggio, aveva aggiunto che gli investigatori avrebbero ascoltato alcuni volti noti di Hollywood che hanno avuto problemi di droga o di dipendenza da farmaci per tentare di risalire all'identità di chi ha fornito la ketamina all'attore scomparso il 28 ottobre 2023.

Come è morto l'attore di Friends

Secondo i risultati dell'autopsia, la morte di Matthew Perry sarebbe stata accidentale. L'attore sarebbe morto per gli effetti acuti della ketamina combinata ad altri fattori: "Hanno contribuito al decesso l'annegamento, una coronaropatia e gli effetti della buprenorfina, usata per il trattamento della dipendenza da oppioidi e per trattare il dolore acuto". Queste le parole del dottore Raffi Djabourian:

C'erano alti livelli di ketamina nel sangue. I principali effetti letali sono la sovrastimolazione cardiovascolare e la depressione respiratoria. L'annegamento ha contribuito, è probabile che si sia immerso nella vasca idromassaggio mentre perdeva conoscenza. La malattia coronarica ha contribuito a esacerbare gli effetti miocardici indotti dalla ketamina sul cuore.