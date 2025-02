video suggerito

La manager di Olly Marta Donà rompe il silenzio dopo Sanremo: “In questi giorni ho avuto paura” Dopo giorni di silenzio parla la super manager che ha vinto 4 degli ultimi 5 Sanremo con i suoi artisti: “Mi fa sorridere (e mi ha anche fatto piangere) come il mio nome, in questi giorni, sia stato usato”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la vittoria di Olly a Sanremo non si è fatto altro che parlare di lei, Marta Donà, la manager che ha vinto 4 degli ultimi 5 Festival di Sanremo con i suoi artisti: dai Maneskin a Marco Mengoni, Angelina Mango e, appunto, il vincitore di Sanremo 2025. Il suo nome ha inevitabilmente suscitato un certo clamore, curiosità e, inevitabilmente, dicerie legate a presunti giochi di potere esercitati sull'organizzazione.

Le prime parole di Marta Donà dopo la vittoria di Olly a Sanremo

A pochi giorni dall'ennesimo successo, Marta Donà decide di rompere il silenzio con un post pubblicato sui social in cui racconta le sensazioni vissute, non negando una certa paura provata in relazione a quanto emerso. "Ho il privilegio di fare del mio lavoro la mia vita. Mi fa sorridere (e mi ha anche fatto piangere) come il mio nome, in questi giorni, sia stato usato. Non ho mai pensato di poter essere al centro dell’attenzione proprio perché vivo per porre al centro gli altri, è ciò che mi dà orgoglio e soddisfazione. Costruire insieme, immaginare, crederci fortissimo, condividere sono alcune delle cose che mi muovono da sempre".

"IL mio nome è stato usato"

Il post di Donà continua quindi così: "Non ho mai pensato di aver paura di fare bene qualcosa e in questi giorni invece ne ho avuta di paura. Per fortuna è durata poco. Il bene vero che ho attorno mi ha aiutata a vivere sopra alle cose, sorvolare, appunto, planare e delicatamente poggiarmi avendo ben impresse le immagini di ciò che ho vissuto, come dispositive di una vita. Senza retorica dico grazie".

Quindi i ringraziamenti di rito, che non aveva ancora fatto pubblicamente: "Grazie al mio team straordinario, una squadra con la quale chillare in spiaggia di giovedì a pranzo e urlare a squarciagola per strada la notte. Grazie a tutti quelli che sanno come sono i miei occhi quando sono felice ma soprattutto sanno come sono i miei occhi quando sono triste e non hanno mai smesso di farli sorridere.

Anche con le lacrime. Grazie Francesca, Alessandro e Federico che mi avete fatto vivere una settimana immersa nell’arte e nella musica, questo è il mio privilegio ed è l’unica cosa che conta".

Olly e la scelta sulla partecipazione a Eurovision Song Contest

Toccherà attendere ancora alcune ore prima di capire , invece, il destino di Olly per i prossimi mesi. L'artista è infati chiamato a confermare o meno la sua partecipazione a Eurovision Song Contest, avendo prelazione ancora per pochi giorni dopo la vittoria a Sanremo. L'artista ha lasciato intendere che sta valutando l'ipotesi di rifiutare, in relazione a un tour già organizzati e concerti sold out nelle stesse date della manifestazione. Toccherà capire se questa sarà la sua scelta definitiva, oppure se Marta Donà porterà un altro artista della sua scuderia all'Eurovision Song Contest.