La madre di River Phoenix ricorda l’attore morto a 23 anni: “Luce che guida il mio cammino” Il 23 agosto 1970, nasceva River Phoenix. La madre Arlyn e la sorella Rain, hanno ricordato l’attore di “Belli e dannati” sui social.

A cura di Daniela Seclì

Il 23 agosto 1970, nasceva River Phoenix. L'attore è stato protagonista di film come Stand by Me – Ricordo di un'estate, Vivere in fuga e Belli e dannati. Morto a soli 23 anni a seguito di un'overdose, era il fratello di Joaquin, Rain, Summer e Liberty Phoenix. In queste ore, la madre Arlyn lo ha ricordato in un post pubblicato sui social.

Il 23 agosto 1970 nasceva River Phoenix

Arlyn Phoenix ha ricordato il giorno in cui è diventata mamma di River e in cui è stata travolta dall'amore di suo figlio. Ancora oggi, le torna in mente il verso di una delle sue canzoni – ricordiamo che l'attore era anche un musicista – che diceva "Run to the rescue with love and peace will follow":

Il 23 agosto, 1970, alle 12:03, in una cittadina chiamata Madras in Oregon, sono diventata mamma. 52 anni fa, ho sperimentato un amore oltre ogni mia comprensione, che ha trasformato la mia vita e si è moltiplicato dentro e fuori di me. Nel corso degli anni passati, ho condiviso quanto profondamente la sua vita e la sua morte, mi abbiano influenzato. Lui resta una luce che guida il mio cammino. Mi torna in mente il testo di una canzone che River ha scritto quando aveva quindici anni: "Run to the rescue with love and peace will follow". Sarò per sempre grata per questa ispirazione che è fondamentale nel lavoro che facciamo con il River Phoenix Center for Peacebuilding!

River Phoenix nel ricordo della sorella Rain

Anche Rain Phoenix, la sorella dell'attore, lo ha ricordato con un post sui social. Ha pubblicato un intenso primo piano del fratello, accompagnato da un augurio: "Buon compleanno River". Poi, un aforisma con il quale ha rimarcato come gli anni trascorsi con suo fratello, l'abbiano resa una persona migliore. È convinta che il destino le abbia affidato la missione di condurre "una doppia vita", per compiere anche la promessa insita in quella di River.