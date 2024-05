La lettera di Silvia Toffanin a Carolyn Smith e Carolina Marconi: “Mi insegnate ad abbracciare la vita”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Carolyn Smith e Carolina Marconi sono state ospiti di Verissimo nella puntata del 25 maggio. In questi anni, le due donne si sono più volte raccontate nel salotto di Silvia Toffanin, parlando con la conduttrice e con il pubblico della loro battaglia contro il cancro al seno, che la prima sta ancora affrontando e la seconda ha sconfitto. Per loro, la conduttrice ha voluto scrivere una lunga lettera, commuovendosi nel leggerla.

La battaglia di Carolyn Smith e Carolina Marconi

Carolyn e Carolina hanno entrambe affrontato una lotta contro il tumore al seno. Una diagnosi improvvisa che le ha fatte avvicinare: Marconi in particolare ha visto in Smith, giudice di Ballando con le Stelle, un punto di riferimento e un esempio da seguire per la forza con cui ha saputo affrontare le cure. Entrambe si sono fatte forza a vicenda e hanno potuto contare sui rispettivi compagni per uscire da uno dei periodi più bui delle loro vite. Oggi vogliono lanciare un messaggio positivo a tutte le donne che si sono trovate o si trovano nella stessa situazione. E se Carolina Marconi è completamente guarita, Carolyn Smith sta ancora lottando: "Sto cercando di risolvere ogni situazione. Dopo la tac potrò dire se sta andando meglio o no. Noi abbiamo deciso di far vedere il sorriso, siamo ancora qui a parlarne, a dare speranza a tutti".

La lettera di Silvia Toffanin a Carolyn Smith e Carolina Marconi

Dopo aver parlato con le sue ospiti, Silvia Toffain ha voluto leggere loro una lettera che ha scritto personalmente. "Siete due donne fortissime, nonostante la vita vi abbia messo davanti a delle cose toste", ha detto a Carolyn Smith e Carolina Marconi prima di iniziare a leggere:

Carolyn, Carolina, in questi anni mi avete aperto il vostro cuore e insegnato ad abbracciare sempre la vita. Carolyn, con la tua contagiosa energia balli da anni contro un nemico che ancora oggi combatti senza sosta e anche quando il tuo corpo ti chiedeva di fermarti, tu hai trovato la forza di reagire e regalare speranza a chi come te affrontava una battaglia durissima.

Poi, commossa, si è rivolta a Carolina Marconi che sogna di diventare presto mamma per la prima volta:

Carolina, in te vedo tutta la forza di una leonessa che combatte per il suo sogno, quello di avere un cucciolo da proteggere e amare. Ed è stato proprio l'amore il motore della tua lotta, un battaglia che hai affrontato con il tuo meraviglioso sorriso, che oggi è pronto a brillare ancora di più. I vostri racconti ci hanno fatto riflettere e emozionare, siete un esempio per ogni donna.

"Siete entrate nel nostro cuore e in quello delle persone a casa, siete speciali", ha concluso la conduttrice con le lacrime agli occhi per l'emozione. Le due donne l'hanno profondamente ringraziata per la sua comprensione, il suo ascolto e la sua sincerità in ogni occasione.