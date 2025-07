La figlia dell’attore Julian McMahon ricorda il padre nel giorno del suo compleanno: “Mi mancherai per sempre”

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 57 anni, Madison McMahon ha ricordato il padre Julian, scomparso il 2 luglio. La 25enne ha condiviso una foto in cui stringe a sé il padre, accompagnando lo scatto a una dedica per l’attore.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 57 anni, Madison Elizabeth McMahon ha ricordato suo padre Julian, l'attore morto a inizio luglio per un cancro. La ragazza, nata dall'amore tra la star di Streghe e l'attrice Brooke Burns di Baywatch, ha condiviso sul suo profilo social una foto in cui lo abbraccia, accompagnando lo scatto a una dedica.

Madison Elizabeth McMahon ricorda il padre Julian: "Mi mancherai per sempre"

"Papà, buon compleanno. Non esistono parole sufficienti per descrivere quanto mi manchi". Questo il messaggio scritto da Madison McMahon per suo padre, che domenica 27 luglio avrebbe festeggiato il suo 57esimo compleanno. Nella foto che ha condiviso sul suo profilo social lo stringe forte a sé. "Forse ce ne sono ancora meno per esprimere quanto ti amo profondamente. So solo che ti amerò e mi mancherai per sempre" ha scritto ancora la 25enne. Il ricordo della figlia arriva a qualche settimana dall'annuncio della morte dell'attore, che da anni era ammalato di cancro, avvenuta il 2 luglio in Florida.

La scomparsa di Julian McMahon

Julian McMahon, noto per aver recitato in serie cult come Streghe, Nip/Tuck e FBI: Most Wanted, è scomparso lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, all'età di 56 anni. Secondo quanto riportato da People l'attore è morto a causa di una metastasi polmonare. La notizia della sua malattia non era mai stata resa nota durante la sua vita. Ad annunciarlo per la prima volta è stata la moglie Kelly Paniagua, attraverso una nota stampa diffusa il 5 luglio in cui si legge: "(…) Il mio amato marito è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita, la sua famiglia, gli amici, il suo lavoro e i suoi fan (…)". Pochi giorni dopo la notizia della sua dipartita, la collega Alyssa Milano aveva scritto un lungo messaggio in suo onore: