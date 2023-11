La compagna di Giampiero Mughini: “Non sono gelosa, in casa abbiamo anche la stanza delle putt….” La compagna di Giampiero Mughini Michela Pandolfi racconta l’aneddoto del tradimento anticipato al GF. “Non l’ho scoperto, me l’ha detto lui”, ammette. “Eravamo appena andati convivere dopo 10 anni di relazione, non potevo cacciarlo. Lui si è giustificato con il trauma della convivenza”.

Michela Pandolfi è da trent’anni al fianco di Giampiero Mughini. Si sono conosciuti quando lei lavorava nei salotti tv come costumista e da allora non si sono mai lasciati, anche se di mezzo sembra esserci stata almeno una scappatella da parte di lui, come ha ammesso anche nella Casa del Grande Fratello. Raggiunta dal settimanale Chi, la moglie di Mughini racconta qualche retroscena della loro vita familiare.

“Non sono gelosa”, spiega Michela Pandolfi pur notando che il marito Giampiero nella Casa più spiata d’Italia è visibilmente allietato dalle bellissime donne che lo circondano. “Lui apprezza la bellezza femminile, è un’esteta”, spiega. “Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle putt….”, racconta. “È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili…è un’esteta, è una cosa di testa”, ribadisce. La sua esperienza al Grande Fratello, comunque, sta andando anche meglio del previsto. “Non mi interessano i fatti di questi che si parlano addosso”, ammette la moglie che segue qualche spezzone del programma in replica. “Però vedo che Giampiero si diverte molto. Pensavo che si sarebbe annoiato”, racconta. “Sembra che si stia anche trattenendo. Gli ho detto ‘Cerca di non dire troppe cose, altrimenti ti cacciano. Ma non ha i giornali, quindi si può concentrare solo sulle vicende della Casa".

L'aneddoto sul tradimento

Proprio nella Casa, incalzato da Signorini in prima serata, Mughini ha ammesso di aver tradito la compagna, in passato. È successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere. La cosa è durata qualche mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male”, ha raccontato in diretta. Una versione confermata dalla moglie, sulle pagine di Chi. “Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Forse non l’ho mai perdonato”, ha spiegato. “Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo”.