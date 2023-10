Giampiero Mughini: “Ho tradito mia moglie solo una volta per un mese, mi sembra un bilancio positivo” Il critico e giornalista si confessa al GfVip sul tradimento a sua moglie ma precisa: “La cosa è durata qualche mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere più che positivo”.

Giampiero Mughini è uno di quegli elementi entrati in ritardo al Grande Fratello. C'è stata sempre grande curiosità attorno alla sua persona, che mai si è sbottonata sul privato prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Proprio perché è noto per la sua riservatezza, questa volta si è visto costretto a fare una rivelazione durante la sua partecipazione alle dinamiche di gioco, chiamato in causa direttamente dal conduttore Alfonso Signorini. Si parlava di tradimenti e Mughini ha confessato di aver tradito sua moglie una sola volta.

La confessione di Giampiero Mughini

Il direttorissimo di "Chi" ha detto a Giampiero Mughini dell'intervista rilasciata da sua moglie, Michela Pandolfi, che rivela di aver subito un tradimento e che per questo non lo ha ancora perdonato. Giampiero Mughini ha quindi raccontato che tutto è nato a causa della sua reticenza a mentire, ammettendo con sua moglie il tradimento quando lei ha scoperto delle foto che lo hanno inchiodato.

È successo che un’altra persona splendida che ricordo con affetto… È successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere. La cosa è durata qualche mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere più che positivo.

"Mia moglie l'ho conquistata perché dicevano fossi gay"

Cesara Buonamici, opinionista del programma, ha voluto sapere come abbia fatto Michela Pandolfi a sopportare per tutto questo tempo Giampiero Mughini. La risposta del critico e giornalista è stata spiazzante, ricordando quello che è stato il loro primo incontro: "Ci abbiamo messo un anno per raggiungere un equilibrio, c’era gente che le diceva che ero omosessuale. Lei faceva la costumista e l’ha bevuta".

Chi è Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini

Nata nel 1957, Michela Pandolfi ha una esperienza nel mondo dello spettacolo, sebbene abbia sempre lavorato dietro le quinte. È una stimata costumista che ha contribuito a diversi programmi televisivi. Nel 2019, ospite nel programma "Vieni da me" condotto da Caterina Balivo, Giampiero Mughini ha descritto così sua moglie: "Con lei uso il termine compagna, e quando uso il termine ‘compagna', lo trovo molto bello, preferisco questo termine a ‘moglie'. Lei è leggera come una piuma".