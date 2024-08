Kvaratskhelia dona palloni autografati ai bebè nati nello stesso giorno del figlio, il video in clinica

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo aver dato il benvenuto al suo primo figlio, Damiane, Khvicha Kvaratskhelia ha regalato un pallone autografato a tutti i neonati nati nello stesso giorno del suo bebé. Il video del tenero gesto è stato pubblicato dall'account social della clinica, Chachava Clinic di Tbilisi, e vede il calciatore del Napoli firmare svariati palloni prima di consegnarne uno a ogni culla. La gioia dell'attaccante georgiano è incontenibile: con la moglie Nitsa Tavadze ha realizzato il suo sogno di diventare papà.

Il gesto di Kvaratskhelia dopo la nascita del figlio

Dopo la nascita del primo figlio, Damiane, Kvaratskhelia ha condiviso la sua gioia, prima scrivendo sul muro della clinica "Damiane Kvara è nato qua" con la data della nascita, poi regalando palloni autografati a tutti i neonati venuti al mondo nello stesso giorno del suo bebè, nella stessa clinica, la Chachava Clinic di Tbilisi. Quest'ultima, attraverso il profilo Instagram ufficiale, ha condiviso il video del tenero gesto che ha fatto il giro del mondo. Quello di ieri, 21 agosto 2024, è stato "il giorno più felice della mia vita", come ha scritto il bomber stesso su Instagram a corredo della prima foto del nuovo arrivato, e ha voluto condividere pubblicamente la sua felicità.

Gli auguri per Kvara dalla società e dai compagni di squadra

Tantissimi calciatori del Napoli ed ex azzurri hanno fatto gli auguri al loro compagno di squadra pubblicamente. Tra i commenti al post su Instagram sono spuntati quelli del capitano Di Lorenzo, di Lindstrom, Zielinski, e di Ngonge che ha scritto: "Il mio piccolino è qui". Anche la società SSC Napoli, con un tweet, si è congratulata con i neo genitori per aver allargato la famiglia: "Congratulazioni a mamma Nitsa e papà Khvicha da tutto il Club per la nascita del piccolo Damiane", le parole.

