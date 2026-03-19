Kiss cam al concerto dei Coldplay, Kristin Cabot contro l’ex Ceo : “Credevo si stesse separando”

Kristin Cabot torna a parlare della kiss cam dei Coldplay e accusa l’ex Ceo Byron, insieme al quale era stata filmata. L’uomo le avrebbe mentito, raccontandole di essere separato.

Dopo mesi di silenzio, molti dei quali trascorsi a cercare di superare l’impatto pubblico di quanto accaduto, Kristin Cabot torna a parlare del caso della kiss cam al concerto dei Coldplay e del video che l’aveva esposta suo malgrado di fronte a tutto il mondo, costandole la carriera. Ospite del podcast di Oprah Winfrey, l’ex responsabile Risorse Umane di Astronomer – la società per la quale lavorava all’epoca – ha ricostruito la vicenda e, per la prima volta, ha stravolto la narrazione così come era stata presentata: secondo Cabot, non si sarebbe trattato di un tradimento ma di un rapporto nato su una bugia.

Le accuse a Andy Byron, ex Ceo di Astronomer

Cabot ha raccontato di aver creduto che Andy Byron, allora Ceo dell’azienda dalla quale sono usciti entrambi, fosse già in fase di separazione dalla moglie quando tra loro era iniziata la frequentazione. Una convinzione che, col senno di poi, l’ha portata a definire Byron come “non la persona che diceva di essere” e a sottolineare come per lei quel tipo di bugie rappresentino qualcosa di inaccettabile, impossibile da superare.

Diversa era invece la situazione personale di Cabot all’epoca: era sposata ma già in procinto di divorziare. La manager ha chiarito che oggi ha chiuso ogni contatto con Byron, preferendo però non entrare nei dettagli delle presunte bugie che sostiene l’uomo le abbia raccontato. Ne ha però approfittato per ringraziare pubblicamente il suo ex marito, ricordando che insieme avevano stabilito tempi e modi della separazione già un mese prima del concerto. Anche lui si trovava allo stesso concerto e Cabot ha spiegato di essersi coperta il volto proprio per non metterlo in imbarazzo. Ancora oggi lo definisce “un uomo incredibile”, uno dei suoi maggiori sostenitori. La kiss cam diventata virale, dunque, non avrebbe avuto alcun impatto sul loro rapporto, già considerato concluso da tempo, al punto che la donna si era perfino confidata con l’ex compagno riguardo al legame con Byron.

Il video della Kiss Cam al concerto dei Coldplay

L’episodio risale a una sera di luglio 2025 quando la kiss cam, la telecamera che durante i concerti inquadra le coppie del pubblico invitandole a scambiarsi un bacio, ha catturato Cabot e Byron. Il video che li mostrava abbracciati e, subito dopo, imbarazzati e intenti a sottrarsi all’inquadratura fu rapidamente diffuso sui social, trasformando una situazione privata in un caso virale di portata internazionale. Dopo la diffusione del video, Byron si è dimesso dall’azienda, seguito poco dopo da Cabot.