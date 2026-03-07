Fabrizio Corona: “Belen mi filmava di nascosto”, poi annuncia la guerra agli Agnelli: “Li odio tutti”

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Stavolta non per Falsissimo, ma per qualcosa che ricorda i ‘tempi d'oro', quelli del gossip. Si parla del suo rapporto con Belen Rodriguez nel podcast MOW Privé condotto da Moreno Pisto.

Corona non si risparmia sul capitolo vita sessuale, che è un po' il tema, il fil rouge del podcast. Racconta di fare largo ricorso a farmaci per potenziare le prestazioni — senza entrare ulteriormente nei dettagli — e descrive con precisione quella che definisce la sua fantasia preferita: il sesso nei bagni dei bar affollati. "Vai in un bar affollato, la fai andare in bagno e la raggiungi in bagno. Quello è il mio luogo. Il bar. E deve essere affollato".

I video di Belen

Poi c'è Belen Rodriguez. "Me lo chiedevano sempre in galera", premette, come se la domanda fosse scontata e attesa. Quello che segue è però qualcosa di più circostanziato: l'ex compagna, secondo il suo racconto, aveva l'abitudine di filmarlo — di filmarli — di nascosto. "Poi se li guardava, se li teneva, aveva questo archivio di video nostri. Io sapevo di due o tre video, altri che si faceva lei se li teneva".

L'intervista tocca anche Davide Lacerenza, imprenditore milanese già finito al centro di alcune puntate del canale YouTube Falsissimo. Corona sostiene di essere in possesso — "acquisito lecitamente", precisa — di materiale video che lo ritrae in un rapporto sessuale con una donna anziana. La descrizione è esplicita, quasi compiaciuta nel dettaglio. "Io sono rimasto scioccato, veramente scioccato":

Avrà oggettivamente un'età tra i 65 e i 70. La mette in un letto… Non è che se la sco*a e basta. La ama, la bacia. Le bacia le parti intime. Sì, fa l'amore per un’ora. E c'è questa donna che raggiunge un orgasmo devastante. E lui in questo rapporto sessuale con questa donna anziana ci mette tutta la sua passione. Io sono rimasto scioccato, veramente scioccato

La prossima guerra: gli Agnelli

Il capitolo più atteso, forse, riguarda i prossimi obiettivi di Falsissimo. Dopo Mediaset, Corona annuncia che il mirino si sposta sulla famiglia Agnelli. "Odio la famiglia Agnelli, odio tutti gli eredi della dinastia Agnelli. Penso che siano il prodotto peggiore della nostra società italiana. Ci farò una puntata sui tre figli e su tutto quello che hanno fatto".

In cima alla lista c'è Lapo Elkann e la famosa notte del 2005, quando un'overdose lo ridusse in fin di vita. Al centro della vicenda una donna trans, Patrizia B. — all'anagrafe Donato Broco — che rimase con lui anziché fuggire. "Qualsiasi altro tipo di trans l'avrebbe lasciato in mezzo alla strada e sarebbe scappato per non incappare in colpe", dice Corona. "Invece lei è rimasta lì, gli ha salvato la vita, ma non c'è stato nessuno della famiglia Agnelli che gli abbia detto un semplice grazie. Nessuno".

Una storia già nota nella sua struttura, ma che nelle parole di Corona assume i contorni di un capitolo da riaprire. La puntata, annuncia, è in arrivo.