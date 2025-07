La fan dei Coldplay che ha filmato Andy Byron e Kristin Cabot: “Mi sento in colpa per avergli stravolto la vita”

Grace Springer è la ragazza che ha filmato Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay. Intervistata nello show This Morning ha rivelato di non aver guadagnato per la pubblicazione di quel video e di aver provato anche un certo senso di colpa per aver stravolto le vite delle persone coinvolte.

Il video in cui il CEO di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane dell'azienda, Kristin Cabot, si abbracciano al concerto dei Coldplay, per poi ritrarsi non appena resisi conto di essere ripresi, è stato visto da milioni di persone in meno di una settimana e a realizzarlo è stata una ragazza di nome Grace Springer. Intervistata dalla trasmissione inglese This Morning ha spiegato di non aver percepito nessun commento dal video e, inoltre, ammette di aver provato anche un certo senso di colpa per quanto scatenato dal suo video.

Perché Grace Springer ha girato il video al concerto dei Coldplay

"In realtà non ho guadagnato nulla dal video in sé o dalle visualizzazioni" è quanto puntualizzato da Grace Springer durante la chiacchierata con i conduttori Alison Hammond e Dermot O'Leary nella puntata della trasmissione britannica This Morning. La giovane fan dei Coldplay racconta che desiderava essere ripresa dalla telecamera, per poi rivedersi sul grande schermo, poi aggiunge che solo dopo, riguardando il video girato, ha deciso di pubblicarlo, pur provando compassione per la moglie di Byron:

Nel momento in cui l'ho girato, non ci ho pensato molto, ma ovviamente tutti chiacchieravano. C'erano più di 50.000 persone al concerto, quindi era un argomento scottante. Ma solo dopo il concerto, mentre facevo il debriefing con i miei amici, ho pensato: ‘Rivediamo il filmato, vediamo se è davvero così brutto'. Provo molta pena per la moglie di Andy, Megan, per la sua famiglia e per tutti coloro che sono stati feriti in questa faccenda. Ma come ho detto, c'erano più di 50.000 persone e non sono l'unica ad averlo ripreso, quindi se non fossi stata io a pubblicarlo, sono sicura che lo avrebbe fatto qualcun altro. Non avevo idea di chi fosse la coppia. Ho solo pensato di aver visto una reazione interessante alla kiss cam e ho deciso di pubblicarla.

Grace Springer: "Mi sento in colpa"

Durante l'intervista, poi, Springer ammette di aver provato dispiacer per quello che è accaduto dopo la pubblicazione del video: "Una parte di me si sente in colpa per aver stravolto la vita di queste persone, ma facendo giochi stupidi… si vincono premi stupidi". Il