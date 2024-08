video suggerito

Kate Middleton ha una cicatrice lunga otto centimetri sulla fronte: “Da adolescente subì un’operazione” Nella biografia di Kate Middleton viene raccontato un periodo complicato per la principessa. Negli anni dell’adolescenza, quando frequentava il Marlborough College, venne sottoposta a un’operazione chirurgica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Catherine ha la corporatura asciutta di un'atleta che risulta sempre chic", "il suo essere alla mano piace alla gente", "è equilibrata, tranquilla, empatica e genuina" e ancora "la calma con cui interagiva con la stampa accrebbe ancora di più la sua reputazione come membro reale". Poche frasi che rendono l'idea di quanto l'immagine pubblica di Kate Middleton sia esattamente in linea con quanto richiesto da una principessa. Il ritratto fornito da Robert Jobson nella sua biografia restituisce, quindi, un'immagine di perfezione che non è stata scalfita neanche dall'annuncio del tumore che l'ha colpita. Anche in passato si era temuto per la sua salute, da adolescente, infatti, venne sottoposta ad un'intervento chirurgico.

"Trovarono una formazione sulla tempia sinistra di Kate"

Kate Middleton frequentò il Marlborough College, una scuola privata mista la cui retta annuale ammonta a circa 40mila sterline. Appartiene a quegli anni una parentesi dolorosa, il momento in cui le venne trovata una formazione sulla tempia sinistra, proprio sotto l'attaccatura dei capelli. La scuola informò subito i genitori e sua madre Carole la portò in ospedale, dove Kate venne sottoposta ad un'intervento chirurgico.

Marlborough College, scuola di Kate Middleton

"La cicatrice è la conseguenza di un intervento chirurgico risalente all'adolescenza"

Dell'operazione che subì da giovane e degli otto centimetri di cicatrice sulla tempia sinistra non si seppe nulla per molto tempo. La notizia venne fuori nel 2011, quando il pubblico notò il segno sulla fronte in occasione del primo impegno reale da sola di Kate Middleton a Clarence House. Buckingham Palace rilasciò una nota in cui si comunicava semplicemente: "La cicatrice è la conseguenza di un intervento chirurgico risalente all'adolescenza", senza dare ulteriori informazioni e chiarendo che i dettagli sarebbero rimasti una questione privata.