Kate Middleton e la storia della foto ritoccata: "William non ne volle sapere di pubblicare quella originale" La biografia "Catherine, principessa del Galles" svela i retroscena celati dietro ill celebre episodio della foto ritoccata di Kate insieme ai figli pubblicata dal profilo ufficiale di Kensington Palace: "Dopo le polemiche. Willism non ne volle sapere di pubblicare la foto originale".

A cura di Stefania Rocco

La biografia “Catherine, principessa del Galles” svela i retroscena celati dietro il celebre episodio della foto ritoccata con Photoshop con protagonisti Kate Middleton e i suoi figli, pubblicata dal profilo ufficiale di Kensington Palace. Lo scatto, com’è noto, provocò un polverone: le maggiori agenzie di stampa di tutto il mondo si resero conto del ritocco e, bollando lo scatto come “manipolato”, si rifiutarono di pubblicarlo. Dopo giorni di speculazioni, alcune delle quali mettevano addirittura in dubbio che la principessa fosse manipolata dal marito William, fu Kate ad assumersene tutte le colpe pubblicando una nota nella quale confermava il ritocco.

L’episodio della foto raccontato nella biografia di Kate

Nel suo libro, Robert Jobson racconta che fu William a stabilire che la nota nella quale Kate si assumeva la responsabilità dell’accaduto fosse firmata dalla sola principessa. “A quanto si dice, lo staff di pubbliche relazioni di William avrebbe suggerito di far rilasciare una dichiarazione ufficiale a Kensington Palace per aiutare a stornare la responsabilità della moglie in convalescenza. Inilamente era stato proposto un messaggio che conteneva le parole ‘noi’ e ‘nostro’ ma il principe ha poi deciso che non rilasciarlo. Dopotutto, era stata Catherine a manipolare lo scatto e lui non aveva nulla a che farci”.

William avrebbe impedito la pubblicazione della foto originale

Sempre William avrebbe impedito che, per mettere fine alle polemiche suscitate dalla diffusione della foto manipolata, Kensington Palace pubblicasse lo scatto originale, quello realizzato prima dei ritocchi di Kate. Kate avrebbe finito per adeguarsi alla decisione del marito nonostante gli attacchi feroci subiti in quei giorni durante i quali la famiglia reale, e la principessa in particolare, era stata presa in giro da ogni angolo del mondo. Una situazione spiacevole verificatasi esclusivamente per il desiderio di Middleton di pubblicare una foto che, in occasione della festa della mamma, la mostrasse serena e in ottima forma accanto ai suoi figli.