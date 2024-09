Jovanotti abbraccia Bebe Vio dopo il bronzo alle Paralimpiadi: “Che forza, sorellina ti siamo grati”

Bebe Vio è reduce da un'importante vittoria. Ha conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto alle Paralimpiadi 2024. Per lei è la quinta medaglia olimpica. A tifare per la schermitrice ventisettenne anche Lorenzo Cherubini, che è volato a Parigi e dopo la vittoria l'ha abbracciata. Il momento è stato immortalato e condiviso sui social con parole cariche di stima da parte di Jovanotti.

Lorenzo Cherubini è volato a Parigi insieme alla compagna Francesca Valiani e alla figlia Teresa per stare vicino a Bebe Vio durante le Paralimpiadi. Dopo aver vinto la medaglia di bronzo, la schermitrice ha incontrato l'amico – e suo cantante preferito – Jovanotti. L'artista ha pubblicato lo scatto realizzato da Augusto Bizzi e ha raccontato l'incontro su Instagram:

La nostra magica Bebe Vio nazionale! Ieri dopo aver vinto il bronzo l’ho abbracciata. Era sudata come me dopo un concerto e felice di avercela fatta ancora a mettersi una medaglia al collo. Io e le mie ragazze Francesca Valiani e Teresa siamo venuti a Parigi perché in tanti anni che siamo amici e fan di Bebe non l’avevamo mai vista in combattimento. Che forza, che velocità, che dedizione e che spirito. Grande sorellina ti siamo tutti molto grati per quello che sei capace di fare.