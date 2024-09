Bebe Vio splendido bronzo alle Paralimpiadi: “E ora incrociate le dita per me, perché io non posso”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Bebe Vio strepitosa a Parigi: l'azzurra conquista la medaglia di bronzo nel fioretto alle Paralimpiadi 2024 dominando nella finale per il terzo posto (15-2) contro Cho Eun Hye. È la sua quinta medaglia olimpica in tre edizioni dei Giochi.

Ai microfoni della Rai si è espressa così dopo la vittoria nella finalina: “È il mio primo bronzo individuale, non è l’oro che si aspettavano tutti ma io sono felice. Nulla è regalato. E tutto grazie al lavoro immenso di tantissime persone. Ora pensiamo a domani che abbiamo un’altra gara importante, incrociate le dita per me perché io non posso".