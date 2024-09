video suggerito

Quando gareggia Bebe Vio oggi alle Paralimpiadi di Parigi 2024: le date Bebe Vio Grandis, a 27 anni, si prepara ad affrontare la sua terza Paralimpiade: dopo i successi di Rio e Parigi, la schermidrice va alla caccia di medaglie anche a Parigi. La scelta di usare anche il cognome della madre ai Giochi nella capitale francese. Le sue gare si terranno mercoledì 4 e giovedì 5 settembre al Grand Palais.

A cura di Vito Lamorte

Bebe Vio è una delle atlete più importanti dello sport italiano e si appresta a iniziare la sua avventura alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La schermidrice, campionessa mondiale e paralimpica in carica nel fioretto individuale, è nata a Venezia il 4 Marzo del 1997 e ha continuato a praticato scherma anche dopo la meningite fulminante che l'ha colpita quando aveva 11 anni. Una patologia dalle conseguenze particolarmente gravi, tanto da rendere necessaria l'amputazione degli arti.

L'atleta veneta non si è arresa e dal 2014, ad appena 17 anni, ha iniziato a raccogliere successi a livello internazionale grazie al doppio oro continentale (individuale e di squadra) vinto a Strasburgo: da quel momento è diventata una delle stelle dello sport italiano. Alla sua prima esperienza Paralimpica, nel 2016 vinse la medaglia d’oro della prova individuale contro la cinese Zhou Jingjing per 15-7 e quella di bronzo nella prova a squadre (assieme alle compagne Loredana Trigilia e Andreea Mogos) nella finalina vinta per 45-44 contro Hong Kong.

Prima di prendere parte ai Giochi Paralimpici è tornata in gara lo scorso 5 luglio, aprendo la sua stagione 2024 con un successo individuale in Coppa del Mondo a Varsavia. Ora c'è grande attesa per il suo debutto e per le sue gare: in un'intervista a Fanpage.it sui prossimi impegni rispose "Parigi 2024", senza pronostici e senza aggiungere altre parole.

Alle Paralimpiadi di Parigi la campionessa mondiale di scherma parteciperà con il doppio cognome, Grandis è quello di sua madre Teresa, che Bebe ha voluto in aggiunta a quello del padre: "Pensavamo fosse giusto nei confronti di mamma, della famiglia di mamma, avere quella parte di storia con noi. E lei ne è stata fiera".

Quando gareggia Bebe Vio alle Paralimpiadi

Il programma delle gare di Bebe Vio ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Mercoledì 4 settembre, Fioretto femminile individuale: a partire dalle 9:00 al Grand Palais (sedicesimi di finale, ev. finali dalle 18:30)

Fioretto femminile individuale: a partire dalle 9:00 al Grand Palais (sedicesimi di finale, ev. finali dalle 18:30) Giovedì 5 settembre, Fioretto femminile a squadre: a partire dalle 11:30 al Grand Palais (quarti di finale, ev. finali dalle 18:30)

Bebe Vio alle Paralimpiadi 2024 da veterana

Bebe Vio nel 2016 ha partecipato alla sua prima Paralimpiade a Rio de Janeiro conquistando due medaglie: un oro nella gara di fioretto individuale e un bronzo in quella a squadre. Nel 2021 a Tokyo, alla sua seconda Paralimpiade, Bebe ha conquistato un altro oro individuale e un argento a squadre.

La schermidrice azzurra parteciperà alle Paralimpiadi 2024 con un "nuovo" cognome e questo è il motivo della sua decisione, presa qualche tempo fa: "È stata una scelta familiare comune di aggiungere il cognome di mamma, ci tenevamo a farlo per puro orgoglio. Abbiamo impiegato un po' di tempo perché è stato veramente un casino fare tutte le pratiche. Pensavamo fosse giusto nei confronti di mamma, della famiglia di mamma, avere quella parte di storia con noi. E lei ne è stata fiera"