Joshua Jackson entra agli Emmy 2024 sulle note della sigla di Dawson’s Creek. La reazione dell’attore

Joshua Jackson, star di Dawson's Creek, ha fatto il suo ingresso sul palco degli Emmy Awards 2024 al ritmo della sigla della serie che lo ha reso famoso. "Ah sì, questa canzone", ha scherzato l'attore.

L'ingresso di Joshua Jackson agli Emmy Awards 2024 è stato all'insegna della nostalgia. Il suo arrivo sul palco al fianco di Matt Bomer è avvenuto sulle note di I Don't Want to Wait di Paula Cole, sigla di Dawson's Creek (serie cult in cui recitò tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000). La reazione dell'attore all'omaggio musicale è stata di grande sorpresa: "Ah sì, questa canzone".

Per Joshua Jackson l'ingresso agli Emmy Awards 2024 è stato un tuffo nel passato. Quando è salito sul palco insieme a Matt Bomer a fare da sottofondo c'era il brano I Don't Want to Wait, sigla della serie che lo ha reso famoso. Sul viso dell'attore è comparsa un'espressione di stupore, subito sostituita da un sorriso divertito: "Ah sì, questa canzone…". Anche il suo collega si è lasciato andare ad una risata. La scelta musicale non è stata casuale perché i due stavano presentando Greg Berlanti, sceneggiatore di Dawson's Creek, premiato per il suo lavoro nella rappresentazione LGBTQ+ nella televisione. Entrambi gli attori gli hanno reso omaggio. "Dawson's Creek ha fatto la storia della tv, perché Greg è stato il primo sceneggiatore-produttore a mostrare un bacio gay in prima serata tra due adolescenti, e questo nel 2000" – ha detto Jackson – "Ricordo di essere stato così orgoglioso, grazie ancora, di far parte di quello show e, allo stesso tempo, non capivo quanto fosse grande". Anche Bomer lo ha ringraziato "per tutto ciò che fa, per il suo impatto sulla comunità LGBTQ, sul settore televisivo e sull'umanità".

Le reazioni degli utenti su X

In tanti si sono riversati su X per commentare il momento andato in onda durante gli Emmy's. Tra chi ha apprezzato l'effetto nostalgico "Mi hanno riportato indietro all'infanzia" e chi ha gradito la reazione di Joshua Jackson "Non riusciva a smettere di sorridere, che bello".