video suggerito

Emmy Awards su Sky e Now: dove vedere la cerimonia di premiazione in diretta tv e streaming Nella notte tra il 15 e il 16 settembre verranno consegnati gli Emmy Awards 2024. La 76esima cerimonia verrà trasmessa in diretta televisiva negli Stati Uniti da ABC e andrà in onda in contemporanea in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW (cerimonia dalle 2.00 di mattina italiane). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte tra domenica 15 settembre e lunedì 16 settembre (cerimonia dalle 2.00 di mattina italiane, col pre-show che inizierà un'ora prima) andrà in onda in diretta su Sky Atlantic e NOW la 76esima edizione dei Primetime Emmy Awards 2024. È tanta l'attesa per conoscere quali saranno le serie che verranno premiate, con True Detective, Night Country, Fargo, The Gilded Age in nomination. Robert Downey Jr, Carrie Coon, Jodie Foster, Juno Temple e Jon Hamm sono alcune delle star in gara come migliori attori.

Emmy Awards 2024 in diretta su Sky e Now

La 76esima edizione della cerimonia degli Emmy Awards verrà trasmessa in diretta televisiva negli Stati Uniti da ABC e andrà in onda in contemporanea in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW quando in Italia saranno le 5 del mattino.

Eugene Levy e Dan Levy

Chi conduce gli Emmy Awards

A guidare la serata sarà la coppia di conduttori Eugene e Dan Levy, padre e figlio protagonisti della celebre serie Schitt's Creek (con cui hanno vinto l'Emmy nel 2020). Il 16 agosto, dopo la nomina, i due hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale. Nella nota si legge:

Leggi anche Pechino Express 2024 in tv e in streaming: dove vedere le nuove puntate su TV8

Per due canadesi che hanno vinto i loro Emmy letteralmente in una tenda di quarantena, l'idea che ci venisse proposto di condurre la serata di quest'anno in un vero teatro è stata un incentivo sufficiente. Siamo entusiasti di poter alzare un calice a questa straordinaria stagione di televisione e non vediamo l’ora di passare la serata con voi il 15 settembre.

Le serie candidate agli Emmy Awards 2024

La serie Shōgun, con 25 nomination, è prima della lista delle serie (qui l'elenco completo) candidate agli Emmy Awards 2024. A seguire c'è The Bear con 23, in terza posizione troviamo Only Murders in the Building, con 21 nomination. Le categorie con le varie nomination agli Emmy Awards includono serie tv, film, miniserie, oltre che i vari riconoscimenti per gli attori che vi hanno preso parte.