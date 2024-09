Baby Reindeer trionfa agli Emmy, Richard Gadd: “Credevo che non sarei mai riuscito a rimettermi in piedi”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Baby Reindeer ha trionfato come migliore serie alla 76esima edizione degli Emmy. La vera storia di Richard Gadd, che ha scritto, prodotto e interpretato la miniserie, ha conquistato sei statuette agli Oscar della televisione americana per miglior serie, per la migliore sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista – per Jessica Gunning -, poi per il miglior montaggio e per il miglior casting. Con la voce rotta dall'emozione e il premio in mano, l'attore si è esibito con un toccante discorso davanti al pubblico prima di sorridere con il commento di Jessica Gunning, Martha nella serie tv.

Il discorso di Richard Gadd

"Dieci anni fa ero giù, fuori di me, e non pensavo che sarei mai riuscito a rimettere insieme la mia vita. Non ho mai pensato che sarei stato in grado di rimediare a ciò che mi era capitato, e rimettermi in piedi". Così comincia il lungo discorso che Richard Gadd ha tenuto sul palco degli Emmy 2024 dopo aver conquistato 6 statuette per la serie televisiva da lui scritta e interpretata, Baby Reindeer, nella quale racconta la sua storia segnata dalla presenza della stalker Martha. Con la voce rotta dalla commozione, ha continuato: "Oggi sono qui, un decennio dopo, con uno dei più importanti premi per la scrittura televisiva. Non voglio sembrare arrogante, ma voglio essere di incoraggiamento per tutte le persone che stanno affrontando un momento difficile. Perseverate. Non so niente di questa vita, ma so che niente dura per sempre". "Non importa quanto si mette male, poi va sempre meglio. Se stai lottando, vai avanti, ti assicuro che le cose miglioreranno", ha concluso tra gli applausi.

Il commento di Jessica Gunning dopo il premio per Baby Reindeer

Anche Jessica Gunnin ha ritirato il suo premio agli Emmy 2024 come miglior attrice non protagonista. "Tutto questo è stato un sogno" – ha dichiarato sul palco – "Sono orgogliosa di aver preso parte a Baby Reindeer. Grazie a chi me l'ha permesso". L'attrice ha continuato, ringraziando il suo compagno di set, Richard Gadd, e scherzando: "Il mio più grande ringraziamento va a te. Ho provato tante volte a esprimere a parole cosa ha significato per me aver potuto lavorare su Baby Reindeer, ma ogni volta ho fallito. Quindi canterò". Infine, ha concluso: "La farò breve. Grazie per avermi affidato la tua Martha, non dimenticherò mai né lei, né te, né questo".

