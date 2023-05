Johnny Depp costretto al riposo: “Ho la caviglia fratturata, dopo Cannes la situazione è peggiorata” Johnny Depp con una story ha comunicato ai fan che dovrà fermarsi per un po’ sotto consiglio di medici: “Mi sono fratturato la caviglia. Dopo Cannes la situazione è peggiorata. Devo evitare qualsiasi attività per il momento”.

A cura di Gaia Martino

Johnny Depp è stato costretto a posticipare tre date del tour statunitense degli Hollywood Vampires, il gruppo rock formato anche da Alice Cooper e dal co-fondatore degli Aerosmith Joe Perry, a causa di una frattura alla caviglia. Il celebre attore con una stories su Instagram ha raccontato cosa gli è successo: "Dopo Cannes e la Royal Albert Hall la situazione è peggiorata".

Le parole di Johnny Depp

"Mi dispiace dire che mi sono fratturato la caviglia, una vera seccatura": così comincia la story di Instagram di Johnny Depp che comunica ai fan di aver dovuto posticipare le tre date del tour nel New Hampshire, a Boston e a New York per un infortunio alla caviglia.

All'inizio si trattava di una frattura sottile, ma da qualche parte tra Cannes e la Royal Albert Hall è peggiorata, anziché migliorare. Diversi medici professionisti mi hanno suggerito fortemente di evitare qualsiasi attività per il momento e quindi purtroppo non sono in grado di viaggiare.

L'attore ha continuato la lettera ai fan scusandosi per la costretta decisione: "I ragazzi e io siamo molto dispiaciuti di non essere presenti nel New Hampshire, a Boston e a New York, ma non temete, vi prometto che porteremo uno spettacolo straordinario a tutti voi in Europa, porteremo il nostro meglio assoluto sulla costa oriental quest'estate. Ci faremo perdonare da coloro che hanno pagato per gli spettacoli. Di nuovo, le più sincere scuse. Tutto il mio amore e il mio rispetto" ha concluso.

Johnny Depp al Festival di Cannes 2023

L'evento a cui ha fatto riferimento Johnny Depp è l'ultima edizione di Cannes. Il celebre attore è tornato sulla scena cinematografica all'ultimo Festival di Cannes dove ha presentato il film Jeanne Du Barry – La favorita del re di Maïwenn. "Non è un ritorno, non sono mai andato via", le parole in risposta ai giornalisti. Prossimamente sarà anche alla regia di un film su Modigliani con Al Pacino e Riccardo Scamarcio.