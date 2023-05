Johnny Depp a Cannes rompe il silenzio su Amber Heard e il processo: “Una fiction orribile” Nel corso della conferenza stampa del film “Jeanne du Barry”, Johnny Depp torna sul processo che lo ha visto contrapposto alla ex moglie Amber Heard. L’attore ha vinto la causa per diffamazione.

Johnny Depp è arrivato alla conferenza stampa di presentazione del film “Jeanne du Barry”, tenutasi al Festival del Cinema di Cannes, con un ritardo di 45 minuti. Proprio quando i giornalisti presenti sembravano ormai avere perso le speranze di poterlo intervistare per la prima volta dopo il clamoroso processo – diventato fenomeno mediatico – contro l’ex moglie Amber Heard, il divo ha fatto il suo ingresso sulla scena, pronto ad affrontare le domande della stampa. Un effetto studiato, probabilmente: fino a oggi, Depp non aveva mai voluto entrare nel merito del procedimento intentato per diffamazione contro l’attrice.

Johnny Depp: “Ritorno a Hollywood? Non sono mai andato via”

“Ritorno? Ma quale ritorno. Non ero andato da nessuna parte”, così Depp commenta una delle prime domande ricevute. Gli avevano chiesto cosa avesse provato a tornare al centro della scena dopo anni tanto difficili. Allontanato dall’industria cinematografica, con il film “Jeanne du Barry” è tornato a recitare sul grande schermo. E per questo ha ringraziato la regista Maiwenn: “Lei ha avuto il coraggio di scegliermi in un momento delicato”.

Johnny Depp: “Boicottato, non ho bisogno di Hollywood”

Le domande poste a Depp divengono via via più incalzanti, tanto che Depp accetta di commentare quanto accaduto durante il processo. “La maggior parte di quello che è stato detto su di me è una fiction orribile, una narrazione distorta. Ci sono persone che vogliono credere a ciò che vogliono credere, ma la verità è la verità”, dice sicuro di sé dopo la vittoria riportata nel tribunale della Virginia che ha condannato la ex moglie per diffamazione. Non entra nel merito della vicenda, non lo ha mai fatto fino a oggi, forte della sentenza che sembrerebbe avergli dato ragione e che non avrà seguito. A dicembre scorso, infatti, Heard ha rinunciato a ricorrere in appello. “Certo”, afferma ancora Depp quando gli chiedono se si sia sentito messo ai margini da Hollywood, “quando ti viene chiesto di dimetterti dal tuo lavoro sul set di un film a causa di accuse che sono solo parole che fluttuano nell’aria ti senti un po’ boicottato. Ma non penso a Hollywood. Non ho molto bisogno di Hollywood, perché è un momento strano lì”.

Amber Heard si è trasferita in Spagna

A un anno dalla sentenza, il rapporto tra Heard e Depp si è definitivamente concluso. L’attore è tornato al suo lavoro mentre la ex moglie ha lasciato gli Stati Uniti per trasferirsi in Spagna dove vive insieme alla figlia Oonagh Paige. Nonostante la sentenza, l’attrice riprenderà il ruolo di Mera nel sequel di Aquaman, la cui uscita al cinema è prevista per il prossimo dicembre.