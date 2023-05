Jennifer Lopez preoccupata per i figli: “Mi sento in colpa, non hanno scelto loro di essere famosi” Jennifer Lopez in un’intervista ha parlato delle preoccupazioni legate al futuro dei figli, Emme e Max, oggi 15enni. “Penso che essere figlio di genitori famosi non sia qualcosa che molte persone possono capire, e mi dispiace per questo perché non l’hanno scelto loro. Devo proteggerli”.

A cura di Gaia Martino

Jennifer Lopez, in un'intervista con Audacy, ha parlato del nuovo film Netflix che la vede protagonista, The Mother, ed ha raccontato delle sue preoccupazioni legate ai figli. Teme che la notorietà della famiglia possa scatenare gelosie o atti di bullismo contro Emme e Maximilian, i suoi figli gemelli nati dal matrimonio con Marc Anthony.

Le parole di Jennifer Lopez

"Penso che essere figlio di genitori famosi non sia qualcosa che molte persone possono capire, e mi dispiace per questo perché non l'hanno scelto loro": con queste parole Jennifer Lopez ha rivelato i suoi timori. I figli nati dal matrimonio con Marc Anthony, i gemelli Emme e Maximilian, oggi 15enni, "Hanno appena iniziato a farmi sapere come vengono trattati dalle persone" ed è preoccupata per questo. "Non li vedono per quello che sono, e penso che sia difficile accettare questa cosa. Mi piacerebbe essere in grado di proteggerli" ha continuato la celebre cantante e attrice. Ciò che le preme maggiormente è proteggerli dai giudizi altrui: "Tutti hanno a che fare con il bullismo, non importa chi sei, puoi essere vittima di bullismo" – ha spiegato – "Ma essere giudicati da persone che non si conoscono nemmeno, in un certo senso…Credo sia molto difficile per loro crescere ed essere se stessi. Sanno che c'è una lente (di ingrandimento, ndr) su di loro, e questo è difficile". Ad Audacy ha proseguito sostenendo che "molte persone non lo capiscono, ma per loro (i figli, ndr) è molto difficile. Io gli ho causato tutto questo, da qui nascono i sensi di colpa nelle mamme. Per quello che facciamo, per quello che portiamo nelle loro vite".

I figli nati dal matrimonio con Marc Anthony

Jennifer Lopez è stata a lungo legata a Marc Anthony: dal 2004 al 2011 hanno vissuto una storia d'amore coronata con il matrimonio e la nascita di due gemelli, Emme e Max, nati il 22 febbraio 2008 a New York. La diva è molto riservata riguardo i suoi figli, solo in alcune circostanze sono apparsi vicino alla mamma: nel febbraio 2020, ad esempio, si è esibita con Emme all'Halftime Show, la partita evento del football americano. Cantarono insieme Let's Get Loud facendo scatenare il pubblico. Max è più riservato, amante del canto e del calcio.