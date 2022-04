Jennifer Grey, la Baby di Dirty Dancing: “La rinoplastica ha bloccato la mia carriera” Jennifer Grey, la Baby di Dirty Dancing, ha raccontato che dopo una rinoplastica a cui si è sottoposta poco dopo l’uscita del film, la sua carriera è stata bloccata sul nascere: “Avevo perso la mia identità”.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Jennifer Grey è senza dubbio noto ai più per aver interpretato la Baby di Dirty Dancing, un ruolo iconico, diventato un cult nella storia del cinema. Eppure dopo quella parte che l'ha resa famosa, l'attrice non ha avuto vita lunga nel mondo dello spettacolo e in un libro autobiografico racconta che uno dei motivi per cui la sua carriera è stata bloccata, sta nel fatto che abbia deciso di sottoporsi ad un intervento estetico al naso.

Le conseguenze dopo l'intervento

"Da un giorno all'altro ho perso la mia identità e la mia carriera" dichiara l'attrice che racconta come non molto tempo dopo l'uscita del film che l'ha portata alla notorietà, era la fine degli Anni Ottanta e decise di effettuare una rinoplastica, non contenta dell'aspetto del suo volto. Questa scelta, però, non si rivelò particolarmente vincente e, anzi, ebbe delle conseguenze anche sulla sua carriera. Il suo aspetto, dopo l'operazione, era visibilmente diverso e questo avrebbe contribuito a toglierle carattere, a renderla riconoscibile sullo schermo. Un cambiamento così evidente che anche Michael Douglas non la riconobbe dopo l'operazione, come raccontò anche in un'intervista a People: "Era la prima volta che uscivo in pubblico. Pensai di essere diventata completamente invisibile, da un giorno all'altro. Agli occhi del mondo, non ero più me stessa".

Una carriera esaurita in breve tempo

La sofferenza per i ruoli che non arrivavano si acuì con il tempo che, intanto, passava sempre più veloce mentre la sua carriera non decollava come avrebbe potuto: "Ho speso così tante energie cercando di capire cosa ho fatto di sbagliato, perché sono stata bandita dal regno, ma è una bugia. Sono stata io ad autoescludermi" ha raccontato Jennifer Grey. Negli anni, poi, non sono mancati delle piccole parti, anche in serie televisive di successo come Grey's Anatomy ed è stata nel cast di una delle trasmissioni più note della tv, ovvero Ballando con le stelle, che ha anche vinto nel 2010.