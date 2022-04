Chris Rock ha stoppato un fan che ha insultato Will Smith in uno show a Boston Chris Rock ha bloccato un fan che durante un suo show a Boston ha ‘insultato’ Will Smith. Come raccontato dal New York Post, infatti, lo spettatore è stato poi allontanato dal teatro.

Chris Rock è tornato nei teatri con il suo show, dopo quanto è accaduto durante la notte degli Oscar. Il comico, quindi, ha portato il suo spettacolo a Boston, dove è stato costretto a bloccare uno spettatore che ha infierito su quanto è accaduto sul palco del Dolby Theatre, urlando "fan***o Will Smith". La persona in questione, secondo il New York Post, è stata allontanata dal locale, su richiesta esplicita dell'attore.

I fan allontanati dal teatro

È stato proprio durante il primo spettacolo al Wilbur Theatre di Boston, tenutosi mercoledì sera, che Chris Rock ha parlato di quanto è accaduto durante la notte degli Oscar, quando è stato colto in pieno volto da uno schiaffo tiratogli da Will Smith, dopo una battuta infelice sulla moglie Jada Pinkett. L'attore in quell'occasione aveva dichiarato che stava ancora elaborando l'accaduto. Il pubblico del giorno successivo, però, è sembrato piuttosto attivo e caloroso, tanto che stando a quanto riportato dalla testata americana e raccontato da una donna presente allo spettacolo, tra gli spettatori si è levata una voce che almeno cinque o sei volte ha ‘insultato' il premio Oscar, cercando di interagire con il comico, ma il risultato è stato quello di dover abbandonare il teatro. Lo raccontano le dirette interessate:

Non stavamo prendendo in giro Chris Rock. Avevamo posti in prima fila. Lo appoggiavamo, rispondevamo alle sue battute. Stava interagendo con noi, ma la sicurezza ci ha portati fuori. Sono venuti da noi circa tre volte. La prima volta, hanno detto che eravamo troppo rumorosi, che non potevamo interagire con qualcuno sul palco. La seconda volta, hanno detto che lo stavamo molestando. La terza volta… abbiamo cambiato posto e poi sono stato cacciato.

Chris Rock non ha denunciato Will Smith

Rock, come è ben noto, non ha voluto denunciare Will Smith dopo quanto è successo agli Oscar e infatti ha dichiarato di voler riflettere sull'accaduto, scusandosi anche per la battuta. Il comico, infatti, ha dichiarato di non essere a conoscenza della malattia di Jada Pinkett Smith, per cui si è lasciato andare commentando con troppa leggerezza il suo look.