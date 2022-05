Jennifer Grey ricorda la storia d’amore con Johnny Depp: “Era bello e dolce, poi iniziarono i guai” Jennifer Grey, stando a quanto riporta Independent, ha raccontato nel suo libro dei retroscena riguardo la sua passata relazione con Johnny Depp, oggi impegnato nel processo contro Amber Heard. “Era dolce e bello, poi iniziarono le risse e le scaramucce con la polizia”

A cura di Gaia Martino

Mentre Johnny Depp è impegnato nel processo in tribunale con l'ex moglie Amber Heard, la sua ex fidanzata, Jennifer Grey avrebbe raccontato dei retroscena riguardo la loro (passata) storia d'amore. Dopo il matrimonio con Lori Anne Allison, il celebre attore ebbe diverse love story e tra queste si ricorda anche quella con la star di Dirty Dancing conosciuta due anni dopo l'uscita del film cult. L'attrice, stando a quanto rivela Independent, nel suo libro di memorie Out of the Corner ha parlato della loro breve ma intensa relazione.

Le parole di Jennifer Grey

È il sito Independent a riportare le parole di Jennifer Grey, la star di Dirty Dancing che a fine anni '80 ebbe una breve storia con Johnny Depp. Descrivendo il primo appuntamento nel libro di memorie Out of the Corner, avrebbe svelato di aver mangiato, chiacchierato e bevuto, sorriso insieme a lui: "Era così bello, divertente, dolce". Tra loro sarebbe scattato un feeling così incredibile che l'attore – dopo sole due settimane dal primo incontro – le avrebbe chiesto di sposarlo. Successivamente lei avrebbe iniziato a conoscere anche i "lati oscuri" di Depp.

"Johnny faceva il pendolare ogni settimana avanti e indietro da Vancouver, ma aveva cominciato sempre più regolarmente a mettersi nei guai: risse nei bar, scaramucce con la polizia".

"Johnny Depp era geloso e paranoico"

Jennifer Grey secondo Independent avrebbe anche raccontato di un Jonny Depp troppo geloso e paranoico ai tempi della loro relazione.

Iniziò a perdere i suoi voli per Los Angeles dopo aver dormito troppo e, quando arrivava a casa, era follemente geloso e paranoico su ciò che avevo fatto mentre lui non c'era. Ho attribuito il suo cattivo umore e la sua infelicità al fatto che si sentiva troppo infelice e impotente per uscire da 21 Jump Street (serie TV, ndr).

Si legge che poco prima del suo 29esimo anno, l'attrice decise di chiudere definitivamente la relazione. A far saltare tutto fu un episodio in particolare: lui partì per una riunione ma né tornò né si fece sentire.