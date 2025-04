video suggerito

Jennifer Grey, la Baby di Dirty Dancing e quella maledizione del naso perfetto Da protagonista di uno dei film più amati di sempre a volto irriconoscibile: la parabola di Jennifer Gray, l'attrice di Dirty Dancing che scelse di cambiare il suo aspetto e perse tutto.

Quella di Jennifer Grey è certamente la storia più assurda di Hollywood. "Nessuno può mettere Baby in un angolo", una battuta che ci ha fatto venire i brividi in Dirty Dancing, eppure nell'angolo Jennifer Grey, interprete di Baby, ci è finita eccome e ha perso i migliori anni (e quindi gli incassi) della sua vita. Tutta colpa del bisturi.

Gli interventi di rinoplastica e l'ossessione per il naso perfetto

Gli interventi di rinoplastica le hanno distrutto la carriera. Era ossessionata: voleva un naso perfetto, come ha raccontato nel suo memoir. "Da un giorno all'altro ho perso la mia identità e la mia carriera". Nel 1989, proprio al culmine della popolarità (pensate che Dirty Dancing esce nel 1987), Jennifer Grey si convince che quel nasino particolare, proprio quello che aveva contribuito a darle riconoscibilità, fosse un problema. Ecco allora che decise di sottoporsi a intervento. Ma il punto, come lei stessa ha ammesso: "Sono entrata in sala operatoria come una celebrità e ne sono uscita come una sconosciuta", ha confessato lei stessa anni dopo. Quello che doveva essere un "piccolo ritocchino" si è trasformato nel più clamoroso autogol della storia di Hollywood.

La lenta rinascita

Soltanto adesso che la nostalgia sta giocando un ruolo fondamentale nelle vite di tutti quelli che sono stati giovani al tempo di Dirty Dancing, il nome di Jennifer Grey ha ricominciato a fare capolino nelle produzioni più importanti. Lei si è reinventata gradualmente, accettando ruoli minori o brevi apparizioni, come quella di Friends nel 1995 fino a partecipare nel 2010 a Dancing with the stars, la versione americana di Ballando con le stelle, riuscendo persino a vincere. Più di recente, si è rilanciata nel grande cinema grazie a un bel ruolo in A Real Pain, film diretto da Jesse Eisenberg, premiatissimo agli Oscar così come ai Golden Globe.