video suggerito

Gianni Sperti balla con Rossella Brescia a Uomini e Donne, tra i due scatta il bacio sulle note di Dirty Dancing Nella puntata dell’6 aprile di Uomini e Donne, c’è stato spazio ancora una volta alle gare di ballo. In studio alcuni giudici d’eccezione, tra cui Umberto Gaudino, Francesca Tocca e Isobel Kinnear. Durante l’esibizione di Gianni Sperti e Rossella Brescia, tra loro è scattato un bacio e il video che immortala la scena è subito diventato virale sul web. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata dell'6 aprile di Uomini e Donne, c'è stato spazio ancora una volta alle gare di ballo. In studio alcuni giudici d'eccezione, tra cui Umberto Gaudino, Francesca Tocca e Isobel Kinnear. Durante l'esibizione di Gianni Sperti e Rossella Brescia, tra loro è scattato un bacio e il video che immortala la scena è subito diventato virale sul web.

Il bacio tra Gianni Sperti e Rossella Brescia

È stata un’esibizione che non è passata inosservata quella di Rossella Brescia nello studio di Uomini e Donne, durante la puntata dell’8 aprile 2025. La ballerina e conduttrice è intervenuta come ospite speciale per accompagnare l’amico Gianni Sperti in una sfida di ballo contro Giuseppe, che siede nel parterre dei Cavalieri del programma. Il momento, carico di emozione e intesa tra i due protagonisti, è culminato in un bacio che è stato accolto con un applauso da parte del pubblico.

I due hanno danzato sulle note di Dirty Dancing, completando anche la presa dell’angelo. La loro sintonia ha conquistato i giudici chiamati in studio da Maria De Filippi: Isobel Kinnear, Umberto Gaudino e Francesca Tocca hanno infatti deciso di assegnare loro la vittoria.

Le novità nel Trono Over

Giuseppe, però, non è stato protagonista solo della gara di ballo. Dopo l'esibizione, infatti, il Cavaliere è stato chiamato al entro dello studio per raccontare l'esito delle sue frequentazioni. Dopo poco, però, tra lui e Cristina è scoppiato l'ennesimo litigio. Giuseppe crede che lei provi ancora dell'interesse nei suoi confronti: "Io sono un pappagallo ma tu sei un mulo, stai mancando di rispetto a lui", ha detto, riferendosi al suo nuovo pretendente.