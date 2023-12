Jane Fonda: “Se avessi un amante, dovrebbe avere 20 anni. Non mi piace la pelle vecchia” “Se avessi un amante, dovrebbe avere 20 anni. Perché? Non mi piace la pelle vecchia”, ha detto scherzando Jane Fonda, 86 anni il prossimo 21 dicembre, a proposito del suo rapporto con gli uomini. Poi ha precisato: “Disapprovo gli uomini della mia età con le 20enni. Non ci andrei davvero a letto”.

Jane Fonda ha le idee chiare sulla sua vita sessuale e sentimentale: se avesse un amante, dovrebbe avere massimo 20 anni. Una posizione decisa che l'attrice, 86 anni il prossimo 21 dicembre, ha raccontato a Heather McMahan nel podcast Absolutely Not e che ha motivazioni ben precise. Nel 2021, la star di Hollywood aveva dichiarato di aver chiuso una volta per tutte con gli uomini e di non provare più attrazione sessuale nei confronti di nessuno.

L'amante di Jane Fonda dovrebbe avere 20 anni

Già qualche anno fa, nel 2021, Fonda aveva dichiarato ad Harper's Bazaar: "Non provo più attrazione sessuale". Tornando ora ad affrontare l'argomento, scherzando, l'attrice ha prima confessato: "Ho 86 anni, sono finita, anche al buio non vorrei trovarmi nuda davanti a nessuno". Poi però ha fatto una precisazione: "C'è un'altra cosa, mi vergogno a dirlo, se dovessi avere un amante dovrebbe avere 20 anni". A quel punto, la conduttrice le ha chiesto: "Perchè?". "Perché non mi piace la pelle vecchia. Di conseguenza, non voglio imporre questo a nessun altro, presumo che altre persone siano come me".

"Disapprovo gli uomini della mia età con le 20enni"

Nonostante queste dichiarazioni, l'attrice rimane ferma nella sue decisioni quanto a partner sentimentali: non andrebbe davvero a letto con un uomo di 20 anni perché se lo facesse si sentirebbe un'ipocrita. A tal proposito, ha un'opinione precisa sugli uomini che hanno una relazione con una donna molto più giovane: "Disapprovo gli uomini di 86 anni con le donne di 20. Non ho intenzione di farlo a mia volta. Posso guardarli, e non posso fingere di non eccitarmi se vedo un certo tipo di persona, ma non voglio imporlo a nessuno". In passato, anche la star di Hollywood ricevette apprezzamenti da un uomo più grande: ha accusato il regista francese René Clément, all'epoca 51enne, di avere utilizzato il suo ruolo in Joy Club per farle un avance a sfondo sessuale. Lei, di anni, ne aveva 27.