Valentina Ferragni e la prevenzione del tumore alla pelle, 2 anni dopo la rimozione: “Controllatevi” Nel 2021, a Valentina Ferragni è stato diagnosticato un carcinoma basocellulare localizzato sulla fronte. A due anni dalla rimozione, l’influencer si è mostrata su Instagram con alcuni scatti e ha lanciato un importante messaggio di prevenzione: “La mia missione è diffondere l’attenzione sui tumori della pelle”.

A cura di Elisabetta Murina

Due anni fa, a Valentina Ferragni è stato diagnosticato un tumore maligno della pelle. Un carcinoma basocellulare localizzato sulla fronte, apparso all'influencer come un brufolo sotto pelle. A far insospettire l'allora 28enne, come aveva raccontato a Verissimo e poi ai suoi milioni di follower sui social, il fatto che non andasse via nonostante le cure. A due anni dall'operazione, la minore delle sorelle Ferragni ha pubblicato alcune foto di quel periodo e lanciato un importante messaggio di prevenzione.

Il messaggio di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, sul suo profilo Instagram, ha voluto lanciare un importante messaggio di prevenzione nei confronti del tumore della pelle, che si è trovata ad affrontare due anni fa. Nel 2021, infatti, le è stato diagnosticato un carcinoma basocellulare, che appariva come un brufolo sotto pelle, localizzato sulla fronte. L'influencer ha pubblicato alcuni scatti, mostrandosi come è ora e come era dopo l'operazione a cui si è sottoposta. Poi ha scritto:

Due anni fa ho rimosso un “brufolo” che era sotto la mia pelle per quasi un anno e ho iniziato a cambiare un mese prima dell’intervento. I medici non riuscivano a dire cosa fosse prima dell'intervento, e hanno scoperto che era un carcinoma basocellulare, un brutto cancro alla pelle.

Dopo quanto vissuto, la 30enne presta moltissima attenzione a ogni cambiamento del suo corpo, sottoponendosi regolarmente a controlli e impegnandosi con costanza nella prevenzione:

La vita è cambiata molto velocemente e ora faccio attenzione ad ogni piccolo dettaglio della mia pelle, ogni cosa che potrebbe cambiare ed essere qualcos'altro. Non ringrazierò mai abbastanza tutti i medici che mi hanno aiutato in quel periodo, e la mia missione da due anni è diffondere l'attenzione sui tumori della pelle, uno dei più pericolosi ma sottovalutati. Per favore controllati e vai dal dottore.

Valentina Ferragni racconta come ha scoperto il tumore

Valentina Ferragni aveva scelto il salotto di Verissimo per raccontare per la prima volta il suo problema di salute. Ospite della puntata del 18 dicembre 2021, l'influencer aveva svelato come era arrivata alla diagnosi di tumore della pelle dalla comparsa di un brufolo sulla fronte: "Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta". Tuttavia, la prima spiegazione non l'aveva soddisfatta così aveva continuato a indagare, fino alla diagnosi effettiva: "Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato". Nei mesi successivi, si è poi mostrata su Instagram con una cicatrice sulla fronte, esito dell'intervento a cui si è sottoposta, che negli anni è scomparsa sempre di più.