Valentina Ferragni: “Sono guarita da un tumore maligno alla pelle” L’influencer Valentina Ferragni parla della sua lotta contro un tumore maligno alla pelle: ora è guarita, svela, e invita le persone alla prevenzione. Poi la confessione sulla sorella Chiara.

A cura di Gaia Martino

Valentina Ferragni è una delle protagoniste della puntata di Verissimo sabato 18 dicembre. L'influencer e sorella della famosa imprenditrice digitale Chiara racconta per la prima volta in tv, nel salotto di Silvia Toffanin, del problema di salute che l'ha colpita negli ultimi mesi. ‘La cosa' che aveva sulla fronte, così come l'aveva definita sui social, si è rivelata un carcinoma, ovvero un tumore della pelle, per fortuna preso in tempo. Dopo aver documentato su Instagram del calvario vissuto anche per sensibilizzare le persone alla prevenzione, ai microfoni di Canale 5 ha aggiunto particolari su quanto le è accaduto.

Come ha scoperto di avere un tumore della pelle

L'influencer a Verissimo ha raccontato come si è accorta che quel particolare segno che aveva sulla fronte era in realtà un tumore maligno.

Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta.

Lo scorso settembre, ha raccontato, ha preferito fare un'altra visita visto il sospetto che non fosse una semplice cisti:

Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato.

L'invito alla prevenzione

Valentina Ferragni ne ha parlato più volte sui social ed anche nel salotto di Silvia Toffanin ha invitato tutti a visitarsi quando scoprono qualcosa di anomalo sul loro corpo. "Quelli della pelle non sono tumori di serie B, sono piccoli e cattivi" ha aggiunto. Si è accorta in tempo del carcinoma sulla fronte e grazie alla prevenzione è riuscita a sconfiggerlo in tempo.

Se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%.

"Quando Chiara ha iniziato io l'aiutavo"

Valentina è la più piccola della famiglia Ferragni. Quando sua sorella Chiara, oggi icona del mondo del digitale, ha iniziato a lavorare con i social aveva 16 anni: "La aiutavo" ha raccontato, aggiungendo di essere oggi la sua fan numero uno.