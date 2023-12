Mida compie gli anni ad Amici 23, la romantica lettera di Gaia: “Mi piace come mi fai sentire” Mida ha compiuto 24 anni ad Amici 23. Per l’occasione, Gaia gli ha scritto una romantica lettera: “Mi piace come mi fai sentire quando siamo soli, vorrei fosse sempre così”. Il cantante e la ballerina sono una coppia a tutti gli effetti, tra abbracci e baci in casetta davanti ai compagni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gaia e Mida, nella scuola di Amici 23, sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Il rapporto tra i due allievi procede a gonfie vele, tanto che la ballerina gli ha voluto scrivere una romantica lettera per il compleanno, che il cantante ha festeggiato in casetta con i compagni.

La lettera di Gaia per il compleanno di Mida

Mida ha compiuto 24 anni ad Amici e per l'occasione Gaia gli ha scritto una romantica lettera. Dopo i festeggiamenti con il resto dei compagni, la ballerina lo ha preso in disparte e portato in camera. Seduti sul letto, Gaia ha letto le parole che ha pensato con lui, parlando dei suoi sentimenti e del loro rapporto speciael:

Caro Chri, sai quanto io tenga a te, mi piace come mi fai sentire quando siamo soli, vorrei fosse sempre così. Sei una persona da capire, un bambino un pò spavaldo, ma credo che in te stia cambiando qualcosa e c'è sempre tempo per sentirsi davvero se stessi. Ho deciso di buttarmi perché hai dei modi che mi piacciono, mi dai degli abbracci sinceri e ci scambiamo degli sguardi onesti e pieni di cose. Sto per fare la mamma, devo dirtelo, non vedere male le cose quando hai dei momenti difficili perché se diventerai quello che vorrai (e te lo auguro) è grazie a te e al tuo amore per la musica. Non ci credi solo tu in te.

Gaia e Mida sono una coppia: baci e coccole in casetta

La ballerina e il cantante, ogni giorno che passa, sono sempre più affiatati. Dopo essersi scambiati il primo bacio davanti ai compagni, mostrato poi al pubblico in occasione dell'allestimento dell'albero di Natale, i due non si nascondono più. Baci romantici e teneri, coccole sdraiate, abbracci e sguardi complici: sono una coppia a tutti gli effetti e, stando alle loro parole, il sentimento che li unisce continua a crescere.