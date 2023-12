Daniela Martani: “Sono asessuale e non faccio sesso da tre anni perché non mi piace più” La ex Gf e Isola dei Famosi ha rivelato a La Zanzara di essere asessuale: “È un vero e proprio orientamento sessuale e non provo più attrazione per nessuno. Non faccio sesso da tre anni”.

Daniela Martani, ospite a La Zanzara, ha rivelato per la prima volta pubblicamente di essere asessuale. "Non provo attrazione fisica per nessuno, né uomini né donne", ha spiegato al programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. La ex Grande Fratello e Isola dei Famosi ha raccontato di essere stata da sempre demisessuale, ovvero di provare attrazione romantica nei confronti delle persone senza però pensare mai al sesso. Peraltro, l'opinionista ha rivelato anche di non fare più sesso da tre anni: "Non mi piace più".

La rivelazione di Daniela Martani

Daniela Martani ha spiegato che questa sua sensibilità le ha precluso una serie di possibilità, tra rapporti amicali oltre alla possibilità di avere figli: "Io non ho mai avuto storie adolescenziali, perché la prima volta che ho fatto sesso è stato a 19 anni".

Ho scoperto di essere stata da sempre demisessuale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo ‘me lo scoperei, me lo porterei a letto'. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale. Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema. Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e con ho rapporti sessuali.

L'asessualità è un orientamento sessuale

L'asessualità è un vero e proprio orientamento sessuale: "Non si guarisce perché è una condizione di vita". Daniela Martani ha poi spiegato che vorrebbe creare un documentario sugli asessuali: "Io non la vivo bene, ma ci sono persone che si sentono meglio".

Sono andata dal sessuologo ed è una condizione che riguarda l'1% della popolazione. Non siamo pochi. L'asessualità è considerato un orientamento sessuale, tant'è che nella sigla della LGBTQIA+, c'è appunto la A, che sta per asessuali. Questa cosa mi fa soffrire perché mi ha preclusa e impedita di creare storie importanti. Perché tra la fine di un innamoramento e l'altro, sono passati talmente tanti anni.

Daniela Martani ha raccontato che il fatto che pubblicamente non si è mai mostrata con un uomo, ha creato una sorta di equivoco: "Le persone mi scambiano per lesbica perché non mi vedono mai con nessuno e questa cosa mi fa molto male. Perché io sto male".