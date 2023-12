Rissa tra Orfei e Daniela Martani: “Il circo è orrendo”, “Io non lavoro con gli animali da 25 anni” Scontro verbale acceso a La Zanzara tra il leader circense e la conduttrice che aveva strappato i manifesti del suo spettacolo: “Il circo è orrendo perché sfrutta gli animali”. La replica di Orfei: “Non lavoro più da 25 anni con gli animali, deficiente!”.

Paride Orfei e Daniela Martani sono venuti allo scontro verbale nella puntata del 13 dicembre de La Zanzara. Daniela Martani aveva strappato i manifesti del circo riprendendosi col telefonino e il fatto è stato criticato dallo stesso Paride Orfei: “Vergognati! Ti sei ripresa col telefonino a discapito della gente che lavora”. Ai microfoni di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, la temperatura s’è alzata subito tra la posizione dell’ultimo erede di una grande famiglia circense e la conduttrice: "È una deficiente una che fa un lavoro del genere. Strappare i manifesti di una comunità di lavoratori come i circensi, non ha senso".

L'attacco di Daniela Martani

Paride Orfei è entrato nel merito dei manifesti abusivi, una delle accuse lanciate da Daniela Martani: "Manifesti abusivi? Non lo so, ma il gesto resta. Non è un lavoro che deve fare la Martani, che non è un vigile urbano. Vai dai vigili urbani e denunci il fatto, se i manifesti sono abusivi". A quel punto, è arrivato l'intervento telefonico di Daniela Martani:

Intanto, il signor Orfei si becca una denuncia perché a me non me lo dice che sono deficiente. Voi circensi siete famosi per essere violenti con gli animali, sappiamo benissimo quello che fate con gli animali. Il circo con gli animali è un luogo orrendo.

La replica di Paride Orfei

Paride Orfei ha quindi replicato chiedendo rispetto per la categoria dei lavoratori circensi e ha infine ricordato di non lavorare più con gli animali da 25 anni, accusando quindi Daniela Martani di non essere informata: "La gente del circo è un popolo di lavoratori, che lavorano sotto tutte le intemperie e a volte vivono senza le utenze come l’acqua, l’energia elettrica, cose che tu trovi comodamente a casa tua. Devi avere rispetto, devi portare rispetto. Io non lavoro più con gli animali da 25 anni". Giuseppe Cruciani chiude la questione: "Sono abbastanza sicuro che Paride Orfei ami gli animali più di Daniela Martani".