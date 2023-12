Maria Chiara Giannetta e l’amore: “Con Davide Marengo 20 anni di differenza, ma l’anziana sono io” L’attrice sulle pagine di Oggi: “Il matrimonio non ci interessa. Figli? Non è il momento”.

Maria Chiara Giannetta è tra le attrici più amate del momento. Da Blanca a Don Matteo, passando per il nuovo film di Ficarra e Picone Santocielo, è sempre seguita con affetto. Raramente si sbottona sulla sua vita privata, ma ha deciso di farlo sul settimanale Oggi. Maria Chiara Giannetta è fidanzata con il regista Davide Marengo.

Nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria Chiara Giannetta ha spiegato che tra lei e il suo fidanzato Davide Marengo ci sono vent'anni di differenza. 31 anni lei, 51 lui. Numeri che non hanno mai influito sul loro rapporto:

Quella anziana sono io. Davide scherza: “Pensavo di essermela presa giovane e invece ho toppato”. Dentro dimostro almeno 65 anni, gli altri escono e io resto sul divano. Davide, invece, fisicamente sembra un trentenne.

L'attrice ha dichiarato che entrambi non sono interessati al matrimonio, né ad allargare la famiglia: "Il matrimonio? Non ci interessa. Mi sposerei solo per una questione di diritti. I figli? Non è il momento di togliermi dal mercato e fermarmi".

Don Matteo poi il ruolo della suora nel film Santocielo: "Ma sono atea"

Chi ama Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Anna Olivieri farà bene a non perdersi la quattordicesima stagione di Don Matteo. L'attrice ha svelato: "Io e Maurizio Lastrico faremo una piccola cosa, poi basta". Intanto, dal 14 dicembre l'attrice sarà nelle sale. È nel cast del film Santocielo con Ficarra e Picone. Interpreta suor Luisa:

Interpreto la suora ma sono atea da più di dieci anni. Ho avuto un approccio classico con la religione, poi mi sono distaccata. Avvertivo il buio. Ero oppressa dal senso di colpa senza capire che cosa avessi fatto: ho cominciato ad avvicinarmi ad altre forme di spiritualità, soprattutto orientali, ma non professo. Attingo concetti e pratiche utili alla vita, come lo yoga.