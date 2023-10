Chi è Davide Marengo, regista e fidanzato di Maria Chiara Giannetta Davide Marengo è il regista e sceneggiatore che da sei anni è il fidanzato dell’attrice Maria Chiara Giannetta. Molti i progetti che portano la sua firma, sia al cinema che in tv, come “Boris” e “Il cacciatore”.

Davide Marengo è il regista di cinema e tv napoletano che fa coppia con l'attrice Maria Chiara Giannetta da sei anni. In questi anni entrambi hanno cercato di preservare la loro storia d'amore dall'assedio mediatico e, infatti, sebbene in più occasioni siano stati paparazzati, non hanno mai confermato il loro legame, fino a quando non è stata lei a confessarlo in un'intervista, quando il gossip su una sua presunta liaison con Maurizio Lastrico stava prendendo il sopravvento. Classe 1972, ha 51 anni e ha lavorato sia come regista che sceneggiatore.

Chi è Davide Marengo, regista e sceneggiatore fidanzato con Maria Chiara Giannetta

Nato a Napoli è però cresciuto a Roma, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della fotografia, avvicinando pian piano alla regia, dedicandosi inizialmente a cortometraggi, videoclip, documentari. Uno dei primi lavori che ha ottenuto un riconoscimento è Craj, un documentario sulla musica popolare pugliese che fu presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2005, durante le "Giornate degli autori". Due anni dopo Marengo ritorna in Laguna con il rockumentary "Dall'altra parte della luna", presentato nella sezione Orizzonti.

Tanti, poi, i lavori realizzati per la televisione. È stato regista, tra gli altri, della terza stagione di Boris, per la quale ha anche vinto il Premio Flaiano. Ha diretto poi la fiction Sirene su Rai1 e anche Il cacciatore con Francesco Montanari, su Rai2. Su Sky è appena uscita Un'estate fa, la sua ultima serie che ha come protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti. Negli anni, poi, non sono mancati altri film e campagne pubblicitarie che hanno portato la sua firma.

La storia d’amore protetta dal gossip

La storia d'amore tra Davide Marengo e Maria Chiara Giannetta è stata vissuta in sordina per ben cinque anni, affinché il chiacchiericcio del gossip non minasse la solidità del loro rapporto. È stata l'attrice, in un'intervista, a confermare la loro storia: "Non l'ho mai detto per protezione, avevo paura che dicendolo avrei dato il permesso alle altre persone di entrarci". Convivono, si amano, si supportano: "L'amore è fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo, in molti momenti. Ci amiamo, e questo vuol dire far crescere l'altro a livello individuale, ma anche crescere come coppia".