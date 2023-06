Jaden Smith confessa che sua madre, Jada Pinkett Smith, ha portato in famiglia droghe psichedeliche Jaden Smith ha raccontato di come sua madre, Jada Pinkett Smith, abbia introdotto nella sua famiglia l’utilizzo di droghe psichedeliche. Il 24enne ha rivelato di aver vissuto delle esperienze che gli hanno consentito anche di provare nuove emozioni.

A cura di Ilaria Costabile

Jaden Smith, il figlio 24enne di Jada Pinkett e Will Smith, durante la conferenza sulla scienza psichedelica a Denver, ha rivelato che è stata sua madre per la prima volta a fare uno di droghe psichedeliche, portandole poi in famiglia.

Il racconto di Jaden Smith

Il giovane ha raccontato come le sostanze psichedeliche lo abbiano aiutato a rapportarsi anche con i suoi fratelli, Willow di 22 anni e il fratellastro Troy di 30, ma che se non fosso stato per sua madre, probabilmente non si sarebbe mai avvicinato a questo mondo. Jaden, quindi, spiega come inizialmente sia stata l'attrice a farne uso, portandola gradualmente agli altri membri della famiglia:

Penso che sia stata mia madre, in realtà, la prima a fare quel passo per la famiglia. È stata solo lei per molto, molto tempo e poi alla fine la cosa si è evoluta, e tutti l'hanno trovata a modo loro.

In merito al fatto che l'uso di queste sostanze lo abbia aiutato, poi, Jaden ha spiegato cosa intendesse nel dettaglio, dicendo: "I fratelli possono discutere così tanto e litigare così tanto, e Dio sa che io e i miei fratelli lo abbiamo fatto così tanto in passato. Ma il livello di amore ed empatia che posso provare per loro all'interno delle esperienze (psichedeliche) e al di fuori delle esperienze è stato qualcosa di profondo e bello". Il 24enne ha poi parlato degli effetti avuti in prima persona, parlando recenti studi sull'utilizzo dei funghi, e ha poi raccontato come sia riuscito a conoscere il suo vero "ego":

Quello è stato il momento che mi ha davvero cambiato. Arrivi a un punto in cui sei bloccato da qualcosa, che si tratti di un trauma o delle tue emozioni o del tuo ego, non essendo in grado di esprimerti. Gli psichedelici sono un modo per abbattere quel muro e vedere cosa c'è oltre. Farlo guidato con persone che sono professionisti aumenta davvero le possibilità di vivere quell'esperienza mistica.

Jada Pinkett Smith e l'uso di sostanze psichedeliche

In realtà non è la prima volta che la famiglia Smith affronta l'argomento, nel 2021 durante il Red Talk Table, Jada aveva parlato dell'uso di droghe psichedeliche e delle esperienze che aveva vissuto assumendole. L'attrice ha poi toccato un argomento piuttosto delicato, l'utilizzo di sostanze psichedeliche naturali, durante un periodo di forte depressione: