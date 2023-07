Giffoni Film Festival, Asa Butterfield e Matt Smith non presenzieranno dopo lo sciopero di Hollywood Il direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, ha annunciato che non saranno presenti alla rassegna gli attori Asa Butterfield e Matt Smith, a seguito delle agitazioni sindacali degli attori di Hollywood.

A cura di Ilaria Costabile

Gli effetti dello sciopero indetto dagli attori di Hollywood sono ormai sempre più impattanti, al punto che è difficile non riconoscerne le conseguenze su scala internazionale. Se per la Mostra del Cinema di Veneziasi ipotizza la possibilità che la kermesse debba fare a meno della presenza dei divi di Hollywood, qualora la protesta sindacale dovesse superare la data del 30 agosto, per il Giffoni Film Festival già ci sono state le prime rinunce. Due degli attori che avrebbero dovuto presenziare alla rassegna del "cinema per ragazzi" non ci saranno, ovvero Asa Butterflied e Matt Smith.

L'annuncio del direttore Claudio Gubitosi

Si tratta di due attori notissimi nel panorama delle serie televisive, ovvero il protagonista di Sex Education, una delle serie targate Netflix più famose degli ultimi anni e poi Matt Smith, protagonista di House of Dragon, che avrebbero dovuto conversare con i ragazzi presenti al Giffoni, rispettivamente nelle giornate del 26 e 24 luglio.

Purtroppo, a seguito dello sciopero del SAG-AFTRA, la presenza dei due attori sarebbe stata limitata, dal momento che secondo le indicazioni imposte dal sindacato, durante lo sciopero i talent non dovrebbero concedere interviste, parlare dei loro progetti futuri e anche partecipare a festival, ragion per cui, nonostante la disponibilità mostrata nei confronti degli organizzatori della rassegna cilentana, il direttore Claudio Gubitosi ha annunciato che gli incontri sono stati rimandati al prossimo anno:

Leggi anche Cannes 2023, Killers of The Flowers Moon di Martin Scorsese presentato in anteprima