Come sta Carolyn Smith dopo la chemio: “Non mollo, a volte si deve toccare il fondo per ripartire” Dopo un periodo di assenza, Carolyn Smith è tornata ad aggiornare i follower sulla sua malattia, il cancro al seno, contro cui combatte da diversi anni. “Non mi facevo sentire perché non è stato il miglior periodo della mia vita, a volte bisogna toccare il fondo per darsi la spinta”.

A cura di Elisabetta Murina

Carolyn Smith è tornata a parlare, sui social, della sua malattia. Dopo aver raccontato che il tumore al seno contro cui combatteva è tornato per la terza volta, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute: dopo un periodo buio, ora si sente meglio e non ha intenzione di mollare.

Il post di Carolyn Smith

La coreografa di Ballando con le stelle è tornata a mostrarsi in video sui social, spiegando di aver attraversato "non il miglior periodo della mia vita" e di aver avuto bisogno di "tempo con me stessa" per ragionare e riflettere riguardo alle sue fragilità. "A volte deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuove energie", ha scritto e detto Carolyn Smith. Non ha intenzione di arrendersi, anche se confessa di averci pensato più volte, ma comunque sta continuando a mantenere i suoi impegni, soprattutto lavorativi:

Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci interno di me. Era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo tempo per me a stare a casa per mangiare bene, esercizi giornaliere, quality time con la mia famiglia. Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra.. poi Padova (casa) e Roma per il chemio. Voi cosa fate di bello per l’estate?

Il racconto ai follower della malattia

Carolyn Smith ha ricevuto per la prima volta la diagnosi di tumore al seno nel 2015. L'anno successivo poi si è sottoposta a un intervento chirurgico, finendo il suo ciclo di cure nel 2017. Ma a gennaio 2018 un'altra brutta notizia: era in corso una recidiva. Un percorso oncologico continuato fino a inizio di quest'anno, quando le è stato detto che "l'intruso" è tornato per la terza volta. L'8 marzo, nella Giornata Internazionale della Donna, la giudice di Ballando con le stelle ha iniziato le cure. "Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto", aveva raccontato via Instagram, sempre con positività e senza perdere la speranza di poter guarire.