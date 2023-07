Jacke Chan padre assente e omofobico: la verità dietro il video virale sui social Su TikTok gira un video di Jackie Chan che si commuove con la figlia, ma la verità è un’altra: “Mio padre è assente e omofobico”.

Tutti abbiamo un lato oscuro, persino uno come Jackie Chan che nei film recita sempre la parte del super buono. A togliere la maschera all'eroe dei film di arti marziali, c'è proprio sua figlia che, in seguito a un video diventato virale su TikTok dove si vede lui piangere insieme a un'attrice che interpreta sua figlia, ha svelato la verità su di lui. Etta Ng Chok Lam, la figlia dell'attore, è in realtà in pessimi rapporti con il padre che l'ha disconosciuta dopo che lei le ha dichiarato di essere lesbica.

Le scioccanti dichiarazioni della figlia di Jackie Chan

Nel video virale su TikTok, Jackie Chan è in lacrime accanto a quella che sembra sua figlia mentre guarda le immagini migliori della sua carriera. Un video nostalgia che lascia pensare che quella sia la vera figlia di Jackie Chan, che invece ha preso la parola e ha sfidato suo padre, accusandolo di essere assente nella sua vita, sia fisicamente che emotivamente, nonostante la sua fama e le sue risorse. Etta ha inoltre affermato che Jackie Chan è omofobico, dichiarando che lui non ha mai accettato la sessualità di sua figlia. Le affermazioni di Etta stanno in questo momento scuotendo il pubblico, soprattutto i fan di Jackie Chan. Molti sono rimasti scioccati nello scoprire che dietro l'immagine dell'eroe amichevole e affabile si celasse in realtà un lato oscuro.

Jackie Chan non ha mai riconosciuto sua figlia

Alcuni fan si sono schierati dalla parte di Etta, sostenendo che le sue parole erano coraggiose e che era giunto il momento di esporre la verità. C'è anche chi invece ha espresso scetticismo, considerando questa come la vendetta di una figlia piena di rancore. La verità sta nel mezzo: tra Jackie Chan e Etta non c'è mai stato un grande rapporto perché lei è una figlia nata fuori dal matrimonio. I due non avrebbero mai avuto grandi contatti, lei in passato è stata anche costretta a vivere da sola e in stato d'indigenza.