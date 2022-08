Jack Gleeson ha sposato Roisin O’Mahony, nozze con pochi intimi per Joffrey de Il trono di spade Jack Gleeson ha sposato l’attrice Roisin O’Mahony. La cerimonia, che si è tenuta in Irlanda, è stata intima e priva di clamore. Ecco le foto.

A cura di Daniela Seclì

Jack Gleeson ha sposato la fidanzata Roisin O'Mahony, in una cerimonia che si è tenuta in Irlanda. L'attore ha conquistato la fama interpretando il personaggio di Joffrey Baratheon nella serie cult Il Trono di Spade. Ad annunciare il lieto evento è stato il sacerdote che ha celebrato il matrimonio.

Le nozze di Jack Gleeson e Roisin O'Mahony

L'attore Jack Gleeson e l'attrice Roisin O'Mahony sono diventati marito e moglie nella Chiesa del Sacro Cuore a Ballinskelligs, in Irlanda. A pubblicare alcune foto della cerimonia su Twitter, è stato il sacerdote Patsy Lynch, che ha descritto così la celebrazione: "Cerimonia nuziale molto semplice, dignitosa e caratterizzata dalla preghiera per le celebrità Jack Gleeson e Roisin O'Mahony". Allegato al post, tre foto che ritraevano gli sposi.

Una cerimonia raccolta per l'attore del Trono di Spade

Insomma, un matrimonio all'insegna della semplicità e lontano dai fasti glitterati di Hollywood. Roisin O'Mahony ha optato per un abito bianco decisamente discreto. Lo sposo Jack Gleeson, invece, ha scelto una semplice camicia e dei pantaloni marroni. Nella chiesa, solo pochi intimi raccolti in preghiera. Una scelta che appare controtendenza rispetto agli sfarzosi matrimoni a cui ci hanno abituato i volti noti. Il sacerdote Patsy Lynch, su Twitter, ha evidenziato la decisione di un matrimonio così raccolto, vedendo in questa scelta, la volontà di celebrare l'amore insieme alla propria famiglia:

È stata una cerimonia incredibile. Tutti erano così rilassati e a loro agio. Farò tesoro di tanti ricordi legati a questo giorno speciale. Questo matrimonio è stato fantastico proprio grazie alla sua semplicità e alle famiglie che si sono riunite per celebrare gli sposi.

Al momento, i diretti interessati non hanno parlato dell'evento sui loro profili social personali e anche questo dimostra come volessero tenere privato questo momento speciale.