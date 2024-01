Indagini sulla bambola Ferragni, la risposta della società dell’influencer: “Ricavi donati nel 2019” La TBS Crew Srl, società controllata dall’imprenditrice digitale, risponde alla notizia circolata riguardo le indagini aperte anche sulla bambola Trudi Limited Edition Chiara Ferragni: “Proventi donati all’associazione Stomp Out Bullying nel 2019, in linea con quanto comunicato su Instagram”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La società TBS Crew Srl controllata da Chiara Ferragni ha risposto con una nota alla notizia circolata ieri che riguarda i proventi della bambola dell'imprenditrice digitale creata in edizione limitata con Trudi. La Verità ha riferito che gli investigatori avrebbero iniziato un controllo sulla "modalità di distribuzione della bambola e sul guadagno", ma la TBS Crew Srl chiarisce: "Ricavi donati all'associazione Stomp Out Bullying nel 2019″.

La nota della società controllata da Chiara Ferragni

Dopo quanto riportato da La Verità riguardo le indagini aperte sulle modalità di distribuzione della bambola in edizione limitata creata con Trudi per supportare una no profit impegnata contro il cyberbullismo, la società controllata da Chiara Ferragni, TBS Crew Srl, ha replicato:

In merito a quanto riportato in data odierna da alcuni organi di informazione relativamente alla bambola Ferragni, Tbs crew Srl, società controllata da Chiara Ferragni, precisa che i ricavi derivanti dalle vendite di tale bambola avvenute tramite l'e-commerce The Blonde Salad, al netto delle commissioni di vendita pagate da Tbs al provider esterno che gestiva la piattaforma e-commerce, sono stati donati all'associazione Stomp Out Bullying nel luglio 2019.

Nella nota viene specificato che "il tutto è avvenuto, quindi, totalmente in linea con quanto comunicato sul canale Instagram di Chiara Ferragni e sugli altri riconducibili a Tbs Crew Srl". La società conclude così: "Tbs crew Srl, infine, specifica altresì che l'impegno a favore di Stomp Out Bullying ha riguardato – come dichiarato nei materiali di comunicazione – esclusivamente le vendite delle bambole fatte sul canale e-commerce diretto e non anche su altri canali gestiti da terzi".

Le indagini sulla bambola Trudi Limited Edition Chiara Ferragni

Dopo il caso pandori Balocco e le uova di Pasqua griffate, sarebbero stati sollevati dubbi anche sui proventi della bambola Trudi-Limited Edition Chiara Ferragni. La bambola alta 34 cm fu presentata così per essere venduta sul mercato: "Visto che molti di voi hanno amato la bambola Chiara Ferragni che creammo per il nostro matrimonio (con il rapper Fedez, ndr) abbiamo deciso di creare un’edizione limitata della Chiara Ferragni Mascotte: si vende ora su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore". La Verità ieri ha riferito che gli investigatori starebbero controllando la modalità di distribuzione e successivamente il guadagno di tale operazione.