Incidente per Marco Giallini, frattura a una gamba nei giorni di riprese di Rocco Schiavone

L’attore ha subito una brutta caduta ad Aosta, città in cui si trovava per le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. L’incidente è avvenuto vicino casa sua, l’attore è stato portato in sala operatoria per sottoporsi a un intervento.

Pesante infortunio per Marco Giallini. L'attore si è fratturato una gamba ed è stato portato in sala operatoria per sottoporsi a un intervento. L'interprete romano si trovava ad Aosta, dove stava prendendo parta alla lavorazione della settima stagione di Rocco Schiavone, che a questo punto dovranno necessariamente slittare in relazione ai suoi problemi di salute.

A darne notizia è Ansa, che fa sapere dell'incidente per Giallini e dell'immediato intervento chirurgico a cui verrà sottoposto da parte di un'equipe dell'ospedale regionale Umberto Parini. L'incidente per Giallini è avvenuto nelle scorse ore ad Aosta, dove si trovava inq uesti giorni per impegni di lavoro. L'attore ha riportato una caduta nei pressi del suo alloggio, durante una semplice passeggiata. Da quanto riportato, Giallini è caduto a terra con violenza riportando una frattura alla gamba.

Giallini si trova ad Aosta per le riprese di una nuova stagione di Rocco Schiavone, la serie in onda su Rai2 che ha reso l'attore romano molto popolare e amato dal pubblico. L'infortunio di Giallini altererà per forza di cose i tempi di lavorazione della nuova stagione di Rocco Schiavone e al momento la produzione sta ora valutando come proseguire le riprese in attesa che l'attore recuperi dall'infortunio.

La lavorazione della settima stagione di Rocco Schiavone è arrivata dopo un lungo periodo di tribolazioni legate al futuro della serie. Come molti appassionati ricorderanno, in corrispondenza della chiusura della sesta stagione si era parlato di un possibile stop, nonostante il successo indiscusso del prodotto. Un congelamento poi smentito dall'inizio della scrittura della nuova stagione, basata sui libri di Antonio Manzini. A questo punto non è chiaro se la messa in onda, prevista per la prossima stagione, slitterà a causa dell'imprevisto accorso a Giallini.