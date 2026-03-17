Marco Giallini operato al femore dopo l’incidente: “Un cane gli è saltato addosso”

Marco Giallini operato alla “testa del femore” sta bene: lo fanno sapere gli amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino che sono andati a trovarlo in ospedale. “Un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere”, hanno spiegato.

Marco Giallini è stato operato nelle ultime ore all'Ospedale Regionale Umberto Parini di Aosta. Si trova nel capoluogo della Valle d'Aosta per registrare la settima stagione di Rocco Schiavone, la serie televisiva che lo vede protagonista, e non molto lontano dal suo alloggio è stato vittima di un incidente. La notizia, circolata tramite l'ANSA, è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo. Mirko Frezza e Tullio Sorrentino pochi minuti fa hanno aggiornato i fan sulle condizioni di salute dell'attore spiegando la dinamica dell'incidente e com'è andata l'operazione a cui si è sottoposto poche ore fa.

Marco Giallini si è rotto la "testa del femore": "Sta bene"

"Siamo appena usciti dall'ospedale, va tutto bene. L'operazione è andata bene, Marco si riprenderà presto", ha dichiarato l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, nonché caro amico dell'attore. Frezza ha spiegato la dinamica dell'incidente: un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere. "Ha avuto un incidente con un cane che gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere. È caduto in un punto in cui non doveva cadere, si è rotto la testa del femore, ma è stato operato ed è andato tutto bene. Tra qualche giorno lo rivedremo in giro" ha dichiarato Frezza prima di pubblicare una foto con Marco Giallini dal letto d'ospedale.

"Nella buona e nella cattiva sorte, sempre insieme. Nun t'accanammo" ha scritto Frezza tra le story di Instagram a corredo della foto.

Stop alle riprese di Rocco Schiavone 7

L'incidente dell'attore romano, avvenuto in piazza Chanoux poco dopo essere uscito dall'hotel il cui soggiorna, ha costretto la produzione a interrompere le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. Si era parlato di uno stop della fiction di successo con Giallini protagonista, basata sui libri di Antonio Manzini, nonostante il successo del prodotto: nel luglio 2025 l'indiscrezione fu smentita dallo stesso Manzini che spiegò che la nuova stagione era in fase di scrittura. E infatti in questi giorni l'intero cast si trova sul set per registrare le nuove puntate. Le riprese sono state interrotte a causa dell'incidente dell'attore che veste i panni del protagonista: Adnkronos fa sapere che non è ancora stato deciso quando riprenderanno.